AL-CE aprova reajuste salarial de servidores do TJCE, MP e do Tribunal de Contas

Os salários de servidores do Tribunal de Justiça (TJCE), do Tribunal de Contas (TCE) e do Ministério Público do Ceará (MPCE) vão ser reajustados em 10,74%. Os projetos de lei que tratam do assunto foram aprovados pelos deputados estaduais na sessão desta sexta-feira (4) na Assembleia Legislativa do Estado (AL-CE).

As matérias tramitam na Casa desde dezembro do ano passado. Junto a elas, também tramitava outra semelhante que tratava do reajuste salarial de servidores da Defensoria Pública do Estado (DPCE). Essa deve ser analisada e votada somente na próxima semana.

Leia mais PontoPoder Camilo anuncia reajuste acima da inflação para os servidores do Estado; veja índice

Propostas



Os três projetos aprovados, de autoria dos próprios órgãos, propuseram um reajuste de 10,74% a ser pago de forma escalonada aos servidores. Uma parte (5,37%) a partir de 1º de janeiro deste ano e, a outra, também de 5,37%, a partir de 1º de maio.

O reajuste se adequa ao sancionado pelo Governo em dezembro para servidores públicos estaduais e está acima da inflação projetada pelo Banco Central (BC) para este ano, de 10,2%.