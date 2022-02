Camilo Santana anuncia concurso da Semace com 31 vagas para fiscal e gestão ambiental

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta quarta-feira (16), a realização de um concurso da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Serão 31 vagas de nível superior, para os cargos de fiscal ambiental e gestão ambiental.

De acordo com a Semace, poderão concorrer candidatos com as seguintes formações: Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Geologia, Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Tecnologia em Saneamento ou Gestão Ambiental, Biologia, Engenharia de Pesca, Química, Geografia, Química Industrial ou Tecnologia em Processos Químicos.

Série de concursos no Ceará em 2022

Camilo ainda anunciou que, além da Semace, uma série de concursos serão lançados ainda neste ano. Entre eles, para as universidades estaduais (Uece, UVA e Urca), para o Metrofor, Arce e secretarias de Proteção Social e do Desenvolvimento Agrário.

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira