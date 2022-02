Concurso Metrofor: Edital com 150 vagas deve ser publicado em 4 de março

O edital do concurso público para o Metrofor deve ser lançado no dia 4 de março. O certame deve ofertar 150 vagas, além de mais 150 para cadastro de reserva. A informação foi divulgada pelo presidente da empresa de transporte, Igor Ponte, durante a transmissão semanal do governador Camilo Santana, nesta terça-feira (15).

O dirigente ainda revelou que além de cargos voltados para operação dos veículos, a seleção deve ainda ter oportunidades destinadas a profissionais, como contador, advogado, engenheiro mecânico e engenheiro eletricista, além de vaga na área de segurança no trabalho.

A Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) foi eleita como banca organizadora do concurso. No edital, as informações sobre número de vagas, cargos que serão preenchidos, remunerações, e todos os detalhes, prazos e orientações para o processo seletivo devem ser reveladas. O documento deve ser divulgado no Diário Oficial do Estado e também nos sites do Metrofor e da Seinfra.

Ampliação do sistema metroviário

O concurso público do Metrofor adaptará o quadro de recursos humanos da empresa às novas necessidades operacionais trazidas pelos avanços no funcionamento do sistema e pelos investimentos no transporte sobre trilhos.

Nos próximos anos, o sistema metroviário ganhará oito novas estações e novos 9,2 quilômetros de trilhos, além de integrações com outros modais de transporte. Tais mudanças deverão ampliar, significativamente, a demanda de passageiros, em todas as linhas.

