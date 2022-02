Polícia Militar do Ceará terá novo uniforme; veja imagens

O governador Camilo Santana anunciou o novo fardamento da Polícia Militar do Ceará na manhã desta terça-feira (15). Ao todo, 30 mil conjuntos serão entregues aos agentes em todo território cearense. O uniforme será utilizado pelos agentes de segurança a partir do dia 25 de fevereiro.

Legenda: 30 mil conjuntos serão entregues aos agentes em todo território cearense Foto: Divulgação

Durante o anúncio, Camilo esteve ao lado da vice-governadora Izolda Cela e do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron. A mudança aconteceu após pedidos dos próprios agentes.

"Essa ação faz parte de um conjunto de ações que o Ceará tem feito com investimentos na segurança pública da nossa população", disse o governador no início do evento.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR