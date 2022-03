Concurso ESA 2023: edital com 1.100 vagas é divulgado e inscrições começam segunda (7)

O edital do concurso da Escola de Sargento das Armas (ESA) 2023 foi divulgado, nesta sexta-feira (4), com a oferta de 1.100 vagas para várias áreas. As inscrições para a seleção abrem na próxima segunda-feira (7) e seguem até 5 de abril.

O documento, publicado no Diário Oficial da União, determina que a maioria das oportunidades são voltadas para indivíduos com nível médio, ou que estejam cursando o último ano de ensino e possam comprovar a conclusão até a data prevista para início da formação.

Ao todo, o certame seleciona candidatos para três áreas: geral/aviação, música e saúde. No caso da última, é necessária ter formação ou está próximo de concluir formação técnica, ou superior em enfermagem.

Distribuição das vagas

As 1.100 oportunidades são destinadas a jovens, de ambos os sexos, que desejam ingressar no Exército e atuar em diversas áreas. Elas são distribuídas da seguinte forma:

900 para os candidatos do sexo masculino (área Geral/Aviação) — sendo 180 destinadas à cota de negros;

105 para as candidatas do sexo feminino (área Geral/Aviação) — sendo 21 destinadas à cota de negros;

55 para os candidatos da área de Saúde, sendo 11 destinadas aos negros;

40 para área música, divididas entre os seguintes instrumentos:

- Clarineta em MIB/Clarineta em SIB — seis vagas;

- Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB — uma vaga;

- Saxofone em MIB/Saxofone em SIB — uma vaga;

- Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda — três vagas;

- Trombone Tenor em SIB (de vara)/ Trombone Baixo em SIB (de vara) — dez vagas;

- Trompete em MIB/SIB – Cornetim em SIB/Flueglhorne em SIB — 12 vagas; e

- Tuba em MIB/Tuba em SIB — cinco vagas.

Requisitos

Os interessados em participar da seleção para ingressar na Escola de Sargento das Armas devem possuir altura mínima, no caso de homens, de 1,60 metro, e 1,55m quando mulher. Em relação à idade, a exigência varia entre as áreas.

Área Geral: no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade;

no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade; Área música: no mínimo, 17 e, no máximo, 26 anos de idade;

no mínimo, 17 e, no máximo, 26 anos de idade; Área saúde: no mínimo, 17 e, no máximo, 26 anos de idade.

Os candidatos da área de música ainda devem comprovar possuir habilidade na execução de partituras com o instrumento musical correspondente a um dos naipes abrangidos. O requisito será verificado durante a realização do exame de habilitação musical específico do Concurso de Admissão.

Já os indivíduos interessados em concorrer pela área da saúde devem ter concluído o curso técnico em enfermagem ou curso superior em enfermagem até a data da apresentação na Unidade Escolar Tecnológica do Exército. Será preciso apresentar registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

Como se inscrever

Os que desejam participar da seletiva devem se inscrever, entre 7 de março e 5 de abril, através do site da ESA, onde devem preencher o formulário para o cadastro.

A participação no certame só será confirmada após o pagamento da taxa de R$ 95. É possível solicitar isenção desse valor, entre os dias 7 e 9 de março, caso o interessado se encaixe em alguma das situações abaixo.

Filhos menores de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, incapacitados em ação;

Membros de família de baixa renda;

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cad Único); ou doadores de medula óssea.

O resultado dos requerimentos estão previstos para serem divulgados em 23 de março.

Provas

Conforme o cronograma, as provas do concurso ESA serão aplicadas em setembro. Composta de diversas etapas, a primeira está prevista para ser realizada no dia 4 de setembro. A avaliação objetiva será divida em seis partes, conforme a área escolhida pelo candidato.

1ª parte - Prova de Matemática (14questões para áreas Geral/Aviação e dez para as áreas Música/Saúde);

2ª parte - Prova de Português (14 e dez questões, respectivamente);

3ª parte - Prova de História e Geografia do Brasil (12 e seis questões de cada disciplina para área Geral/Aviação e oito e quatro questões de cada disciplina para as áreas de Música/Saúde);

4ª parte - Prova de Inglês (dez questões objetivas para todas as Áreas);

5ª parte - Prova de Conhecimentos Específicos da área técnica de Enfermagem, na área de Saúde (12 questões) e Prova de Teoria Musical para a área de Música (12);

6ª parte - Prova de Português (questão única discursiva/redação).

Para ser aprovado no exame é preciso acertar, no mínimo, 50% dos questionamentos de cada uma das provas, exceto a de inglês, que exige o alcance de pelo menos 25% de respostas corretas. Já na redação é necessário atingir uma nota igual ou superior a 5.

As demais etapas são:

avaliação de títulos;

exame de habilitação musical (para os candidatos da área de Música);

investigação social;

exame de aptidão física preliminar;

revisão médica;

exame de aptidão física definitivo;

comprovação através da heteroidentificação, para os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição

