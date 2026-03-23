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Principal advogado de Vorcaro deixa defesa do banqueiro

Advogado criminalista Roberto Podval deixou de atuar na defesa de Daniel Vorcaro nesta segunda-feira (23).

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Redação producaodiario@svm.com.br
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O advogado Roberto Podval gesticula enquanto segura um tablet, sentado em uma poltrona vermelha em um escritório com fundo de madeira e quadros decorativos. Ele veste um terno escuro com camisa azul e gravata estampada, compondo uma cena de trabalho intelectual e conversa dinâmica.
Legenda: Advogado criminalista Roberto Podval já atuou na defesa de nomes de destaque no noticiário nacional além de Daniel Vorcaro, como o casal Nardoni e os ex-ministros Ricardo Salles e José Dirceu.
Foto: Divulgação.

Um dos advogados da equipe de defesa de Daniel Vorcaro, Roberto Podval deixou de atuar pelo banqueiro nesta segunda-feira (23). O advogado criminalista tinha o dono do banco Master como cliente há pelo menos dois anos.

Essa foi uma nova baixa na defesa de Vorcaro, após a saída dos advogados Walfrido Warde em fevereiro e de Pierpaolo Bottini no inicio de março.

A saída do profissional já era esperada porque Podval seria contrário à delação premiada que Vorcaro tem negociado com a Justiça.

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O movimento do advogado veio na esteira da chegada de outro advogado à equipe de defesa do banqueiro: José Luis de Oliveira Lima, o Juca. É ele que está responsável pela tramitação da delação.

Segundo informações do O Globo, Podval não estaria “à vontade” com a chegada de Juca na defesa de Vorcaro e se opunha à delação porque ela poderia envolver pessoas que ele conhece.

Ao SBT News, o advogado chegou a afirmar que estaria “conflitado” caso a delação ocorra. “Tenho um monte de clientes e amigos que seriam delatados”, informou.

Roberto Podval atuou como advogado em diferentes casos de destaque nacional, trabalhando na defesa do casal Nardoni, do empresário Thiago Brennand, do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e de José Dirceu durante a Operação Lava Jato.

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