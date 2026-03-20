Mensagens de Vorcaro citam encontro com Anitta e empresários; cantora se manifesta

Mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador e dono do Banco Master, citando um encontro com a cantora Anitta em 2024, foram interceptadas pela Polícia Federal. O conteúdo, divulgado pelo portal Metrópoles nesta sexta-feira (20), faz parte de investigação da PF na terceira fase da Operação Compliance Zero.

O encontro com a cantora, o irmão dela e com outros empresários do ramo de apostas esportivas foi citado em uma troca de mensagens entre Vorcaro e a namorada dele na época, Martha Graeff. Elas foram trocadas no dia 9 de setembro de 2024.

"A Anitta vai vir agora com o irmão dela. Vamos fazer uma reunião bem rápida, de no máximo uma hora. Já falei que às 22h todo mundo out [fora], porque tenho jantar com o amor da minha vida", disse ele nas mensagens enviadas à companheira.

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Em resposta, Graeff questionou quais as pessoas que participariam da conversa. "São quatro amigos meus, sócios de um negócio de bet, a Anitta e o irmão dela", disse o banqueiro, explicando que o encontro teria, além da cantora, Renan Machado e outros quatro empresários.

Vorcaro questionou se a namorada teria interesse em participar do momento. Ela, no entanto, apresentou resistência. "Eu não vou encontrar com ela, já falei", disse a modelo.

Atualmente, Renan Machado é sócio de Anitta e já exerceu funções como produtor executivo e empresário da artista. Vorcaro teria atuado como intermediário entre eles e empresários do setor de apostas.

Na época das mensagens, o banqueiro morava nos Estados Unidos, enquanto Anitta viajou ao país para participação no MTV Video Music Awards em Nova York, nos Estados Unidos.

Anitta, entretanto, não é investigada. Não há nenhuma informação que conecte a cantora ao caso do Banco Master.

Após a divulgação das mensagens, a assessoria da cantora citou qual teria sido o teor da conversa no encontro. "Anitta, como empresária de sua própria carreira, sempre fez questão de participar diretamente e efetivamente das reuniões de negociação com os representantes de marcas interessados em tê-la como garota propaganda. Com o Will Bank, após o encontro, a contratação não seguiu adiante", afirmou o posicionamento.