CPI do Crime Organizado convoca Martha Graeff, ex-noiva de Vorcaro

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado aprovou, nesta quarta-feira (18), a convocação para depoimento de Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, banqueiro envolvido no escândalo do Banco Master. A informação é da Agência Senado.

Martha Graeff é influenciadora digital e conta com milhares de seguidores nas redes sociais. A brasileira foi convocada a partir de requerimento do relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), e do senador Marcos do Val (Podemos-ES).

Segundo o relator, a ex-noiva do dono do Banco Master é “testemunha de importância singular e insubstituível”, mas não figura como investigada pela CPI. Martha também foi convocada a prestar depoimento à CPMI do INSS.

Ainda nesta quarta, a CPI aprovou a solicitação de identificação e informações dos beneficiários finais de fundos de investimento geridos pelo Banco Master.

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CPMI DO INSS

No dia 12 deste mês, Martha Graeff e Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, foram convocados para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS.

A ligação da blogueira e do empresário e pastor com o dono do Banco Master pautou a aprovação da convocação dos dois na CPMI, que ainda não tem data agendada para ocorrer.

Martha ficou conhecida nacionalmente após vazar para a imprensa uma série de conversas íntimas dela com Vorcaro enquanto eles ainda estavam juntos.

Já Fabiano foi preso no último dia 4, junto de Vorcaro, em nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga o Master.