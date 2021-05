Hapvida conclui compra do Grupo Promed, de Minas Gerais, avaliado em R$ 1,5 bilhão

A Hapvida informou nesta quinta-feira (20) em Comunicado ao Mercado a conclusão da aquisição do Grupo Promed, que possui operações concentradas na região metropolitana de Belo Horizonte. A compra foi anunciada em setembro do ano passado.

O Grupo Promed é composto por dois hospitais que totalizam 240 leitos de internação, 7 clínicas de atendimento primário e três operadoras de saúde que, combinadas, possuem uma carteira total de cerca de 280 mil beneficiários. O Grupo Promed é avaliado em R$ 1,5 bilhão.

"O Grupo Promed possui cerca de 11% de market share sendo o segundo maior player da região, em um mercado que conta atualmente com mais de 2 milhões de beneficiários em planos de assistência médica e mais de 1 milhão de beneficiários em planos de assistência odontológica", diz o texto.

Ainda de acordo com o comunicado, com a conclusão da operação, a Hapvida ampliar sua estratégia de crescimento em uma das principais praças do Brasil.

Grupo Santa Filomena

No mesmo comunicado, a cearense também anunciou o cancelamento do memorando de entendimentos envolvendo a aquisição do Grupo Santa Filomena, em São Paulo.

A aquisição havia sido fechada em setembro do ano passado por R$ 45 milhões, ampliando a atuação da empresa cearense no Sudeste.

De acordo com o comunicado, o cancelamento se dá "diante da impossibilidade de conclusão de todas as condições precedentes previstas na Proposta dentro do prazo". Desta forma, "restou cancelada a operação de aquisição do Grupo Santa Filomena", diz o texto.

O Grupo Santa Filomena é composto por uma carteira de cerca de 6 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Rio Claro e pelo Hospital Santa Filomena, com 73 leitos.

