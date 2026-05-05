'Três Graças' referencia clássico soviético do cinema em cena com carrinho de bebê
Cena da novela da Globo é inspirada em sequência de filme de Sergei Eisenstein.
Uma das sequências mais célebres da história do cinema mundial foi referenciada pela novela “Três Graças”, da TV Globo, em cena exibida nessa segunda-feira (4).
No folhetim, Joélly (Alana Cabral) finalmente conseguiu se reencontrar com a filha após ela ser vendida em um esquema criminoso.
Em meio a uma perseguição policial para prender os responsáveis pelo delito, a vilã Arminda (Grazi Massafera) empurra escadaria abaixo o carrinho no qual a bebê está.
aiii a quarta gracinha foi salva 😭😭😭😭😭😭#TrêsGraças #TVGlobo pic.twitter.com/jWmIlHmOZy— TV Globo 📺 (@tvglobo) May 5, 2026
Longa soviético que inspirou novela é marco do cinema
A cena é inspirada no filme soviético “O Encouraçado Potemkin”, de 1925, dirigido por Sergei Eisenstein e que narra a história de uma rebelião dos tripulantes de um navio de guerra contra os superiores.
Na obra de Eisenstein, a famosa sequência da “Escadaria de Odessa”, que dramatiza um massacre real ocorrido na Rússia, mostra forças oficiais abrindo fogo contra a população. Uma mãe que passeia com a filha bebê é atingida, e o carrinho segue escada abaixo.
A cena impactou a indústria do cinema pela tensão e pelo trabalho de montagem revolucionário do cineasta, sendo constantemente referenciada em outros filmes.
Referência célebre a "Potemkin" foi feita em filme de Brian de Palma
Uma das obras mais reconhecidas que homenageia o longa soviético é o drama policial “Os Intocáveis”, de Brian de Palma, que acompanha o trabalho do agente federal Eliot Ness (Kevin Costner) para impedir o gângster Al Capone em meio à Lei Seca nos EUA.
O longa dirigido por de Palma tem como um dos ápices a sequência na qual Ness e o agente George Stone (Andy Garcia) trocam tiros contra gângsters em uma estação ferroviária.
Em meio ao tiroteio, uma mãe solta sem querer o carrinho de bebê no qual leva o filho, que vai escada abaixo. O final é feliz, com os dois agentes conseguindo detê-lo no fim da escadaria.
Em “Três Graças”, a conclusão da cena tensa também é feliz, garantida pelo surgimento inesperado de Raul (Paulo Mendes), pai da bebê, que consegue impedir que algo de pior aconteça à filha.
A novela da Globo está na reta final, seguindo em exibição até o próximo dia 15. Ela será sucedida por "Quem Ama Cuida", que começa a ser exibida no dia 18.