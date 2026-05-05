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'Três Graças' referencia clássico soviético do cinema em cena com carrinho de bebê

Cena da novela da Globo é inspirada em sequência de filme de Sergei Eisenstein.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Zoeira
Composição de duas imagens que comparam um carrinho de bebê moderno descendo uma escadaria urbana na novela 'Três Graças' com a cena clássica do filme 'O Encouraçado Potemkin'.
Legenda: Cena de tensão da reta final de "Três Graças" foi inspirada em sequência basilar do cinema mundial feita no longa soviético "O Encouraçado Potemkin".
Foto: Reprodução.

Uma das sequências mais célebres da história do cinema mundial foi referenciada pela novela “Três Graças”, da TV Globo, em cena exibida nessa segunda-feira (4).

No folhetim, Joélly (Alana Cabral) finalmente conseguiu se reencontrar com a filha após ela ser vendida em um esquema criminoso

Em meio a uma perseguição policial para prender os responsáveis pelo delito, a vilã Arminda (Grazi Massafera) empurra escadaria abaixo o carrinho no qual a bebê está.

Longa soviético que inspirou novela é marco do cinema

A cena é inspirada no filme soviético “O Encouraçado Potemkin”, de 1925, dirigido por Sergei Eisenstein e que narra a história de uma rebelião dos tripulantes de um navio de guerra contra os superiores. 

Na obra de Eisenstein, a famosa sequência da “Escadaria de Odessa”, que dramatiza um massacre real ocorrido na Rússia, mostra forças oficiais abrindo fogo contra a população. Uma mãe que passeia com a filha bebê é atingida, e o carrinho segue escada abaixo.

A cena impactou a indústria do cinema pela tensão e pelo trabalho de montagem revolucionário do cineasta, sendo constantemente referenciada em outros filmes. 

Referência célebre a "Potemkin" foi feita em filme de Brian de Palma

Uma das obras mais reconhecidas que homenageia o longa soviético é o drama policial “Os Intocáveis”, de Brian de Palma, que acompanha o trabalho do agente federal Eliot Ness (Kevin Costner) para impedir o gângster Al Capone em meio à Lei Seca nos EUA. 

O longa dirigido por de Palma tem como um dos ápices a sequência na qual Ness e o agente George Stone (Andy Garcia) trocam tiros contra gângsters em uma estação ferroviária.

Em meio ao tiroteio, uma mãe solta sem querer o carrinho de bebê no qual leva o filho, que vai escada abaixo. O final é feliz, com os dois agentes conseguindo detê-lo no fim da escadaria.

Em “Três Graças”, a conclusão da cena tensa também é feliz, garantida pelo surgimento inesperado de Raul (Paulo Mendes), pai da bebê, que consegue impedir que algo de pior aconteça à filha.

A novela da Globo está na reta final, seguindo em exibição até o próximo dia 15. Ela será sucedida por "Quem Ama Cuida", que começa a ser exibida no dia 18.

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