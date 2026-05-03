Globo Rural deste domingo (19) mostra mecanização da agricultura familiar no RN

O Globo Rural deste domingo (3) vai exibir uma reportagem sobre uma parceria entre Brasil e China para o uso de máquinas chinesas na agricultura do semiárido nordestino.

O programa vai mostrar como a mecanização da agricultura familiar tem otimizado o trabalho em lavouras do Rio Grande do Norte, por meio de um projeto que ainda está em fase experimental.

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Que horas começa o Globo Rural hoje (3)?

O “Globo Rural” começa mais cedo, às 7h30, na TV Globo e no Globoplay, logo após o "Auto Esporte" com término previsto para 8h30.