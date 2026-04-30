Enquete Casa do Patrão: resultado final indica eliminação de participante
Resultado do primeiro 'Tá na Reta' do reality show será divulgado na noite desta quinta-feira (30).
O resultado da primeira berlinda do reality show "Casa do Patrão" será divulgado na noite desta quinta-feira (30), na RecordTV.
De acordo com a enquete do Diário do Nordeste, o participante que deve deixar o jogo é Jovan.
Na "Casa do Patrão", o voto é para permanecer. Pelo resultado final da enquete, divulgado às 18 horas, Jovan figura como menos votado pelo público, com cerca de 20% dos votos.
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Skova aparece com quase 30% e Marina está com mais de 50%, sendo os favoritos a seguir no reality.
A votação do Diário do Nordeste, no entanto, apenas mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa.
Quem você acha que deve permanecer? Vote na enquete:
Como foi formado o Tá Na Reta:
O patrão da semana, Luís Fellipe, escolheu Marina. Após isso, Tiago elegeu Jovan.
A votação da casa, então, foi dividida entre as duas partes confinadas: a Casa do Patrão e a Casa do Trampo.
Somente quatro jogadores estavam aptos a serem votados. Nataly, Skova, Matheus e Luiza, que foram disponibilizados, foram escolhidos por Luís Fellipe. Ele teve que escolher duas pessoas de cada casa.
Skova acabou sendo o mais votado entre os quatro e entrou na berlinda.