Enquete Casa do Patrão: resultado final indica eliminação de participante

O resultado da primeira berlinda do reality show "Casa do Patrão" será divulgado na noite desta quinta-feira (30), na RecordTV.

De acordo com a enquete do Diário do Nordeste, o participante que deve deixar o jogo é Jovan.

Na "Casa do Patrão", o voto é para permanecer. Pelo resultado final da enquete, divulgado às 18 horas, Jovan figura como menos votado pelo público, com cerca de 20% dos votos.

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Skova aparece com quase 30% e Marina está com mais de 50%, sendo os favoritos a seguir no reality.

A votação do Diário do Nordeste, no entanto, apenas mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa.

Quem você acha que deve permanecer? Vote na enquete:

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Como foi formado o Tá Na Reta:

O patrão da semana, Luís Fellipe, escolheu Marina. Após isso, Tiago elegeu Jovan.

A votação da casa, então, foi dividida entre as duas partes confinadas: a Casa do Patrão e a Casa do Trampo.

Somente quatro jogadores estavam aptos a serem votados. Nataly, Skova, Matheus e Luiza, que foram disponibilizados, foram escolhidos por Luís Fellipe. Ele teve que escolher duas pessoas de cada casa.

Skova acabou sendo o mais votado entre os quatro e entrou na berlinda.