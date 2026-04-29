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O que aconteceu com Bubbles? Veja trajetória do chimpanzé de Michael Jackson

Primata foi resgatado pelo rei do pop e o acompanhou até o fim da década de 1990.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 12:37)
Zoeira
Homem com chimpanzé de pelúcia ao lado de um chimpanzé real, ambos sorrindo, destacando a conexão entre humanos e chimpanzés, símbolo de inteligência e semelhança genética.
Legenda: Além de Bubbles, Michael mantinha ainda uma girafa e uma lhama como bixos de estimação.
Foto: Reprodução / United Press International / JESSICA MEAGHAN MAS / CENTER FOR GREAT APES / AFP

O sucesso de "Michael", a cinebiografia de Michael Jackson, acendeu a curiosidade de muitos fãs sobre um dos amigos mais próximos e inusitados do rei do pop, o chimpanzé Bubbles.

Durante a década de 1980, o animal podia ser visto junto do cantor em diversas ocasiões, desde turnês até em encontros com personalidades famosas.

Ele permaneceu com Michael até 1996 e desde 2005 vive uma vida tranquila no Center for Great Apes, um espaço para grandes primatas sediado na Flórida, nos Estados Unidos.

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Conheça a trajetória do chimpanzé Bubbles

Bubbles nasceu em 1983, em um laboratório de pesquisas no Texas. Ainda filhote, foi resgatado pela equipe de Michael Jackson e transportado até Encino, na Califórnia, onde a família Jackson vivia.

Assim como visto no filme, o chimpanzé integrava a rotina doméstica do artista e, segundo relatos, dormia em um berço dentro do quarto do cantor.

Bubbles permaneceu com os Jacksons até 1988, quando se mudou para o rancho Neverland, projetado como um espaço de diversão ao ar livre pelo próprio Michael.

Entre os episódios mais lembrados está a visita de Jackson e Bubbles ao Japão, em 1987, quando ambos participaram de um encontro com autoridades e chegaram a tomar chá juntos.

Imagem de Michael Jackson segurando um macaco de pelúcia, em pose artística, em um estilo preto e branco, destacando sua expressão séria e o visual marcante.
Legenda: Segundo relatos, Bubbles é amante das artes e não resiste a doces.
Foto: Reprodução.

Já adulto, Bubbles passou a ser agressivo. Com medo de que o animal pudesse machucar o filho do cantor, Michael tomou a decisão de enviá-lo a um treinador de animais por alguns anos.

Até hoje, Bubbles usufrui de uma "aposentadoria" orçada em US$ 25 mil por anoo equivalente a R$ 126 mil anuais ou R$ 10,5 mil por mês. Segundo veículos norte-americanos, Michael Jackson deixou pelo menos US$ 2 milhões aplicados em rendimentos para o animal.

Vida no santuário para primatas

No início da década de 2000, Bubbles foi acolhido pelo Center for Great Apes, onde teria um espaço próprio, longe dos seres humanos, e contato com outros primatas.

Michael Jackson nunca visitou o chimpanzé no local, mas a diretoria do instituto já chegou a afirmar à Variety que o cantor planejava vê-lo na época da sua morte, em 2009.

Ainda de acordo com o santuário, Bubbles, atualmente com 43 anos, adora pintura, costuma tirar cochilos à tarde, preparar seu ninho no início da noite e passa boa parte do dia com seus companheiros chimpanzés, Oopsie, Boma, Kodua e Stryker.

"Durante grande parte de sua infância, Bubbles viveu sob os holofotes. Mas, nas últimas duas décadas, sua vida tem sido sobre algo muito importante: companheirismo, estabilidade, a oportunidade de viver e interagir com seu grupo social de chimpanzés e fazer escolhas sobre como passar seus dias", disse o instituto, pelo Instagram.

Conheça mais sobre o filme 'Michael'

Dirigido por Antoine Fuqua ("Dia de Treinamento" e "O Protetor") e estrelado por Jaafar Jackson, filho de Jermaine Jackson e sobrinho de Michael Jackson, "Michael" retrata desde a infância do cantor até o ápice do estrelato solo dele, com a turnê "BAD", de 1988.

O filme passa por momentos chaves da vida de Jackson, como a introdução dele no mundo na música ao lado dos irmãos, além dos bastidores da criação dos icônicos álbuns "Off the Wall" e "Thriller", que até hoje é o disco mais vendido no mundo.

Uma curiosidade sobre a produção é que, diferente do que muitos podem pensar, o Bubbles do cinema não é interpretado por um chimpanzé real. O personagem foi criado inteiramente em computação gráfica pelos artistas do filme, mesclando técnicas de animação realistas e interações com o cenário.

*Estagiário sob supervisão das jornalistas Mariana Lazari e Lorena Cardoso.

Homem com chimpanzé de pelúcia ao lado de um chimpanzé real, ambos sorrindo, destacando a conexão entre humanos e chimpanzés, símbolo de inteligência e semelhança genética.
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