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Por que o filme de Michael Jackson excluiu as acusações de abuso contra o cantor?

Mudança no roteiro aconteceu após descoberta de cláusula jurídica durante a produção do longa.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 09:56)
Zoeira
Michael Jackson com cabelo preto, roupas escuras, usando óculos escuros, segurando um guarda-chuva preto, acenando com a mão ao público em evento público
Legenda: Michael Jackson foi absolvido de todas as acusações em 2005.
Foto: AFP.

"Michael", a cinebiografia de Michael Jackson, está no caminho para se tornar um dos grandes filmes do ano. O filme já arrecadou mais de US$ 200 milhões ao redor do mundo, mas esse sucesso não foi o suficiente livrar o projeto de polêmicas.

Fãs do Rei do Pop notaram que a obra deixa de lado partes importantes da trajetória do cantor, como a inclusão de Janet Jackson, irmã de Michael, e da cantora Diana Ross, uma das amigas mais próximas do artista.

O longa-metragem ainda encerra sem mencionar as acusações de abuso sexual que eclodiram em 1993. Porém, segundo informações da Variety, esta parte da vida do astro seria retratada no cinema, mas precisou ser retirada de última hora.

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Caso envolvendo Jordan Chandler

Quando as primeiras denúncias contra Michael Jackson apareceram na mídia, um processo judicial foi iniciado para investigar se Michael Jackson teria abusado sexualmente de Jordan Chandler, na época com 13 anos.

O caso, de ampla repercussão mundial, foi resolvido fora dos tribunais entre o cantor e a família do adolescente.

Estima-se que Michael teve que desembolsar US$ 25 milhões (cerca de R$ 124 milhões na cotação atual) para que as acusações fossem retiradas.

Dentre os vários termos desse acordo, um deles afirmava que a situação não poderia ser mencionada ou dramatizada em qualquer tipo de cinebiografia sobre o astro.

O problema é que esta cláusula só foi descoberta pelo espólio do artista quando o longa-metragem já estava sendo gravado. Devido a isso, o filme sofreu atrasos e regravações que alteraram todo o ato final da história.

Como o filme mostraria as acusações contra Michael Jackson

Conforme uma matéria da Variety, originalmente, 'Michael' começaria em 1993, no ápice da controvérsia envolvendo o cantor.

Michael Jackson estaria no rancho Neverland se olhando no espelho. Luzes vermelhas e azuis relfeririam no rosto dele, indicando a presença de viaturas. Ao fundo, também seria possível ouvir o som de sirenes.

Esta cena representaria o momento real em que a casa de Michael foi revistada por investigadores atrás de evidências da acusação. A partir deste ponto, o filme iria retroceder até a infância do artista para contar a história dele desde o início.

Agora, o filme abre com o cantor a caminho de se apresentar no Wembley Stadium, em Londres, em 1988, durante a turnê "Bad".

Assista ao show:

Vale ressaltar que, em 2005, Michael Jackson foi absolvido das acusações de abuso sexual infantil. Ele morreu em 2009 em decorrência de uma overdose de medicamentos.

Confira o trailer de 'Michael'

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso

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