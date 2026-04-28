Ed Sheeran anuncia show da turnê 'Loop' no Brasil; confira valor dos ingressos

O cantor Ed Sheeran confirmou, nesta terça-feira (28), um show em São Paulo, no Brasil, que será realizado no Allianz Parque, no dia 5 de dezembro. A apresentação integra a turnê "Loop" na América Latina.

Em publicação no Instagram, o artista comemorou os novos shows. "Mais datas na América Latina, estou super animado! Estou muito animado para voltar a tocar para vocês aí, em alguns dos meus países e cidades favoritas para fazer shows. Já faz tempo demais!", escreveu.

Além do Brasil, Ed também marcou apresentações no México, Paraguai, Argentina e Chile. Ele contará com Finneas, irmão de Billie Eilish, como convidado especial dessa parte da turnê.

Datas dos shows

21 de novembro: Santiago, Chile;

Santiago, Chile; 26 de novembro: Assunção, Paraguai;

Assunção, Paraguai; 29 de novembro: Buenos Aires, Argentina;

Buenos Aires, Argentina; 5 de dezembro: São Paulo, Brasil;

São Paulo, Brasil; 11 de dezembro: Cidade do México, México;

Cidade do México, México; 12 de dezembro: Cidade do México, México.

Quanto estão os ingressos?

Os preços dos ingressos já foram divulgados pela Eventim:

Pista Premium: R$ 880,00 (inteira) e R$ 440,00 (meia-entrada)

R$ 880,00 (inteira) e R$ 440,00 (meia-entrada) Pista: R$ 490,00 (inteira) e R$ 245,00 (meia-entrada)

R$ 490,00 (inteira) e R$ 245,00 (meia-entrada) Cadeira Nível 1 Lateral (Assentos marcados): R$ 760,00 (inteira) e R$ 380,00 (meia-entrada)

R$ 760,00 (inteira) e R$ 380,00 (meia-entrada) Cadeira Nível 1 Central (Assentos marcados): R$ 730,00 (inteira) e R$ 365,00 (meia-entrada)

R$ 730,00 (inteira) e R$ 365,00 (meia-entrada) Cadeira Superior: R$ 440,00 (inteira) e R$ 220,00 (meia-entrada)

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Quando as vendas iniciam?

As vendas de ingressos iniciam na próxima semana. Confira: