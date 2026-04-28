Filme de Michael Jackson estreia com a maior bilheteria entre cinebiografias

"Michael", a cinebiografia do rei do pop, Michael Jackson, se tornou a maior estreia para um filme do gênero na história do cinema. No seu primeiro fim de semana, o filme arrecadou US$ 217 milhões, cerca de R$ 1 bilhão, segundo dados da plataforma Box Office Mojo.

A obra ultrapassou "Oppenheimer" (2023), o longa-metragem mais recente de Christopher Nolan. Na ocasião, a história do pai da bomba nuclear arrecadou faturou US$ 180 milhões (R$ 894 milhões) nos primeiros dias em cartaz.

O pódio das cinebiografias de sucesso encerra com "Bohemian Rapsody", filme que conta a trajetória de Freddie Mercury, líder da banda de rock Queen. O longa arrecadou US$ 124 milhões (R$ 618 milhões) no primeiro fim de semana, em 2018.

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Conheça mais sobre o filme 'Michael'

Dirigido por Antoine Fuqua ("Dia de Treinamento", "O Protetor") e estrelado por Jaafar Jackson, filho de Jermaine Jackson e sobrinho de Michael Jackson, "Michael" retrata desde a infância do cantor até o ápice do estrelato solo dele, com a turnê "BAD", de 1988.

O filme passa por momentos chaves da vida de Jackson, como a introdução dele no mundo na música ao lado dos irmãos, além dos bastidores da criação dos icônicos álbuns "Off the Wall" e "Thriller", que até hoje é o disco mais vendido no mundo.

Apesar de ainda não anunciada, a parte dois da história é esperada pelo público de chegar em breve aos cinemas. Na continuação, partes mais delicadas da vida do rei do pop devem ser retratadas, como as acusações policiais de 1993.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso