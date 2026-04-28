Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Alberto Cowboy avalia processar Milena por chamá-lo de 'vagabundo' ao vivo

Ex-brother avaliou como "lamentáveis" as declarações da recreadora infantil.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:25)
Zoeira
Homem e mulher sorrindo contra fundo amarelo, com o homem usando chapéu e a mulher com óculos, transmitindo alegria e autenticidade.
Legenda: Participantes eram rivais no BBB 26.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Os advogados do ex-BBB Alberto Cowboy avaliam processar a vice-campeã Milena Moreira por uma fala feita por ela no Domingão do Huck, da TV Globo, no último domingo (26).

Ao comentar as aspirações artísticas do empresário, a recreadora infantil, aos risos, chamou o ex-brother de "vagabundo, mentiroso".

Em nota enviada à imprensa, Cowboy descreveu como "lamentável" a postura da ex-sister e reforçou que o embate entre eles deve ficar no passado.

"O jogo acabou. A vida aqui fora precisa seguir com educação e respeito, independentemente do que aconteceu lá dentro", ponutou. "Não compactuo com ofensas, ataques pessoais ou tentativas de descredibilizar minha imagem".

Veja o momento

Veja também

teaser image
Zoeira

'A Casa do Dragão' ganha trailer com reviravoltas e data de estreia da 3ª temporada

teaser image
Zoeira

Luana Piovani fala em ‘maldição’ para Virgínia, e influenciadora diz que vai ‘resolver na justiça'

Declarações podem virar caso de Justiça

Outras afirmações de Milena dentro da casa do BBB também são estudadas pela equipe jurídica de Cowboy. Em um dos dias de confinamento, ela chegou a dizer que a esposa do empresário Priscilla Monroy, era bonita demais para ele.

Em outra ocasião, o assunto foi o enteado de Cowboy, o qual Milena agradeceu pela criança "não ser dele". "Graças a Deus que não tem o sangue dele", ironizou.

Para a Folha de São Paulo, a advogada do ex-BBB, Alessandra München, destacou que a análise completa das declarações depende do contexto em que foram ditas, mas entende que as expressões utilizadas "extrapolam os limites do debate público e da liberdade de manifestação".

Ela ainda reforça que a equipe jurídica de Cowboy colheu provas e agora avalia os casos com cuidado. Um direito de resposta não é descartado, nem mesmo uma notificação extrajudicial, além do ajuizamento de uma ação indenizatória por danos morais.

Até o momento, a equipe de Milena não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Assuntos Relacionados
Homem e mulher sorrindo contra fundo amarelo, com o homem usando chapéu e a mulher com óculos, transmitindo alegria e autenticidade.
Zoeira

Alberto Cowboy avalia processar Milena por chamá-lo de 'vagabundo' ao vivo

Ex-brother avaliou como "lamentáveis" as declarações da recreadora infantil.

Redação
Há 1 hora
'A Casa do Dragão' ganha trailer com reviravoltas e data de estreia da 3ª temporada
Zoeira

'A Casa do Dragão' ganha trailer com reviravoltas e data de estreia da 3ª temporada

A nova temporada segue com a participação de Matt Smith, Emma D’Arcy e Olivia Cooke.

Beatriz Rabelo
27 de Abril de 2026
Foto de Luana Piovani e Virginia Fonseca.
Zoeira

Luana Piovani fala em ‘maldição’ para Virgínia, e influenciadora diz que vai ‘resolver na justiça'

Atrito entre as duas fez com que Zé Felipe se posicionasse.

Redação
27 de Abril de 2026
Imagem de Michael Jackson para matéria sobre veja como estão hoje os pais e os nove irmãos de Michael Jackson.
Zoeira

Veja como estão hoje os pais e os nove irmãos de Michael Jackson

Parentes do astro também foram expostos aos holofotes após sucesso de artista.

Redação
27 de Abril de 2026
Imagem dos protagonistas da novela Terra Nostra, da TV Globo.
Zoeira

Saiba quando acaba 'Terra Nostra' e o que esperar dos capítulos finais

A novela "Além do Tempo" irá substituir a trama na Globo.

Redação
27 de Abril de 2026
Retrato de uma mulher com make sofisticada, cabelos longos e loiros, posando com a mão no rosto em ambiente natural bem iluminado, ideal para fotos de beleza e beleza feminina.
Zoeira

Maira Cardi pede orações após filha mais nova ser diagnosticada com bronquiolite

Influenciadora utilizou as redes sociais para falar com os seguidores.

Redação
27 de Abril de 2026
Duas pessoas adultas posam juntas sorrindo, em ambiente interno iluminado. Uma veste roupa clara e a outra usa roupa escura. As duas estão próximas, com os braços tocando os ombros, diante de um fundo neutro.
Zoeira

Ana Paula Renault encontra Xuxa e realiza sonho após BBB 26: 'Não estou acreditando'

Encontro entre as duas ocorreu após mineira citar a apresentadora dentro da casa do reality.

Redação
27 de Abril de 2026
foto da apresentadora Patrícia Abravanel.
Zoeira

Entenda por que não vai ter Show do Milhão neste domingo (26/04)

O game show desafia participantes com perguntas que valem até um milhão de reais.

Redação
26 de Abril de 2026
foto do cantor Daniel no programa Viver Sertanejo.
Zoeira

'Viver Sertanejo' recebe as duplas Carreiro e Capataz e Diego e Danimar neste domingo (26)

Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos.

Redação
26 de Abril de 2026
Apresentadores do Globo Rural em frente à logo do programa.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (26) destaca novo cultivo de dendê no Pará

O programa começa às 8h30, logo após o "Auto Esporte".

Redação
26 de Abril de 2026
Ana Castela sorri sentada em um banco enquanto conversa com Serginho Groisman, que permanece em pé à sua frente no palco do programa Altas Horas. Ao fundo, músicos e instrumentos completam o cenário sob um painel estrelado, em uma atmosfera descontraída e iluminada.
Zoeira

‘Altas Horas’ recebe Ana Castela e Roberta Miranda em homenagem à música sertaneja

Programa comandado por Serginho Groisman recebe também outros artistas marcantes do gênero.

Redação
25 de Abril de 2026
Duas pessoas cantam em um palco iluminado, segurando microfones e levantando um braço, com cenário colorido e elementos de estúdio ao fundo.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' terá estreia do quadro 'Dupla do Brasil' neste sábado (25)

Programa terá a dupla Fernando e Sorocaba como o primeiro time de jurados do quadro.

Redação
25 de Abril de 2026
Cena de Gen V, da Prime Video, série é cancelada após 2 temporadas.
Zoeira

‘Gen V’, série derivada de ‘The Boys’, é cancelada pela Prime Video

Produção chega ao fim após duas temporadas.

Redação
24 de Abril de 2026
Imagem de Pedro Pascal para assinar matéria sobre ele e outros artistas terem assinado abaixo-assinado contra fusão de Paramount e Warner.
Zoeira

Pedro Pascal e outros artistas apoiam abaixo-assinado contra fusão de Paramount e Warner

Documento reúne mais de 4 mil assinaturas de diversos artistas contrários à junção.

Redação
24 de Abril de 2026
montagem de fotos da influenciadora Jéssica Gata de milhões em vídeo viral no Tiktok
Zoeira

Influenciadora cearense viraliza ao comer margarina e tomar óleo puro; entenda riscos

Jéssica "Gata de milhões" ganhou milhares de seguidores, mas diz que não incentiva hábitos semelhantes.

Redação
23 de Abril de 2026
Montagem de fotos mostra, à esquerda, jangadas na praia da Caponga, e, à direita, a equipe da TV Verdes Mares na Ponte dos Ingleses.
Zoeira

TV Verdes Mares assina especial no Globo Repórter sobre o litoral do Ceará

O especial percorre municípios da costa cearense.

Redação
23 de Abril de 2026
Foto da participante cearense no reality Casa do Patrão.
Zoeira

‘Casa do Patrão’: cearense é confirmada entre os participantes do reality

Morena tem 27 anos e nasceu na cidade de Varjota, no Interior do Estado.

Redação
23 de Abril de 2026
Duas pessoas em uma cozinha colorida lavam utensílios na pia; uma está em primeiro plano segurando um prato, enquanto a outra observa ao lado. Vê-se bancada, torneira vermelha e utensílios ao fundo.
Zoeira

Juliano Floss e Samira deixam de se seguir nas redes após fim do BBB 26

Ex-BBBs tiveram desentendimento na casa pouco antes da eliminação da gaúcha.

Redação
23 de Abril de 2026
Montagem com duas fotos lado a lado: à esquerda, pessoa vestindo paramentos religiosos claros com detalhes bordô, mãos unidas à frente; à direita, pessoa em close, de camisa estampada em tons de amarelo e azul, fotografada de cima para baixo.
Zoeira

Padre processado por intolerância religiosa faz acordo para se retratar com família de Preta Gil

Danilo César, de 32 anos, fez ofensas sobre orixás citados por Gilberto Gil em homenagem à artista.

Redação
23 de Abril de 2026
Participantes do BBB 26 em uma dinâmica chamada Círculo de Fogo.
Zoeira

BBB 26 marcou retorno do jogo raiz? Entenda sucesso da edição

O programa chegou ao fim nesta terça-feira (21), com a vitória de Ana Paula Renault.

Luana Severo
22 de Abril de 2026