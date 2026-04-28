Alberto Cowboy avalia processar Milena por chamá-lo de 'vagabundo' ao vivo

Os advogados do ex-BBB Alberto Cowboy avaliam processar a vice-campeã Milena Moreira por uma fala feita por ela no Domingão do Huck, da TV Globo, no último domingo (26).

Ao comentar as aspirações artísticas do empresário, a recreadora infantil, aos risos, chamou o ex-brother de "vagabundo, mentiroso".

Em nota enviada à imprensa, Cowboy descreveu como "lamentável" a postura da ex-sister e reforçou que o embate entre eles deve ficar no passado.

"O jogo acabou. A vida aqui fora precisa seguir com educação e respeito, independentemente do que aconteceu lá dentro", ponutou. "Não compactuo com ofensas, ataques pessoais ou tentativas de descredibilizar minha imagem".

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Declarações podem virar caso de Justiça

Outras afirmações de Milena dentro da casa do BBB também são estudadas pela equipe jurídica de Cowboy. Em um dos dias de confinamento, ela chegou a dizer que a esposa do empresário Priscilla Monroy, era bonita demais para ele.

Em outra ocasião, o assunto foi o enteado de Cowboy, o qual Milena agradeceu pela criança "não ser dele". "Graças a Deus que não tem o sangue dele", ironizou.

Para a Folha de São Paulo, a advogada do ex-BBB, Alessandra München, destacou que a análise completa das declarações depende do contexto em que foram ditas, mas entende que as expressões utilizadas "extrapolam os limites do debate público e da liberdade de manifestação".

Ela ainda reforça que a equipe jurídica de Cowboy colheu provas e agora avalia os casos com cuidado. Um direito de resposta não é descartado, nem mesmo uma notificação extrajudicial, além do ajuizamento de uma ação indenizatória por danos morais.

Até o momento, a equipe de Milena não se pronunciou publicamente sobre o assunto.