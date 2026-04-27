Luana Piovani fala em ‘maldição’ para Virgínia, e influenciadora diz que vai ‘resolver na justiça'

A atriz Luana Piovani usou suas redes sociais nesta segunda-feira (27) para mandar um ‘recado’ à influenciadora Virginia Fonseca. O caso repercutiu nas redes sociais e dividiu os fãs das duas brasileiras.

“Virginia, a maldição vai COLAR EM VOCÊ! resvalar nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado.”, publicou Piovani, marcando Virginia nos stories do Instagram.

Logo a influenciadora também usou suas redes sociais para responder à publicação. Ao mencionar o ex-marido, Zé Felipe, a influenciadora disse que acionará a Justiça.

"Ta repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos!!! Agora vamos resolver na justiça, falar de mim? Ok, agora dos meus filhos: CHEGA. CANSEI", desabafou Virginia.

O cantor Zé Felipe republicou a postagem e escreveu “não dá”, texto que é seguido por um emoji de vômito. Na noite desta segunda, Virginia voltou ao Instagram e publicou um vídeo chorando.

“Tava ali jantando com meus filhos e vi essa merda. Fico indignada, não consigo entender como o ser humano fala uma coisa dessa. Por quê? Essa mulher tem sei lá, 2 filhos, 3 filhos. Como que ela fala dos filhos de outra pessoa. Crianças de 4, 3 e 1 ano. Você quer falar de mim você fala. O que você quiser, como você sempre falou", compartilhou a influenciadora.

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OUTROS ATRITOS

Não é a primeira vez que as duas mulheres têm um atrito nas redes sociais. Em maio do ano passado, Zé Felipe detonou Piovani nas redes sociais após a artista criticar a então esposa, que havia prestado depoimento à CPI das Bets.

O artista debochou da idade da atriz e disse palavras de baixo calão: “Hoje é 'aniversário' do José [filho caçula do casal] e acordei já com a notícia desse Matusalém querendo biscoitar... Meu Deus do Céu! Luana Piovani, vai tomar no seu c*! Pelo amor de Jesus Cristo, filha”, disse ele, em vídeo publicado nos Stories.

Luana criticou Virginia devido à postura dela ao depor na CPI. “Eu fico com tanto ódio quando nos tratam como otários. Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela”, disse a atriz sobre a influenciadora.