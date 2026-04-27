Saiba quando acaba 'Terra Nostra' e o que esperar dos capítulos finais

A novela "Terra Nostra" é considerada um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira. Na TV Globo, a reprise está chegando ao fim e será substituída por "Além do Tempo". O último episódio está previsto para ir ao ar no dia 1º de maio.

No entanto, a emissora adotou a estratégia de exibir as duas novelas na programação desta semana. Por isso, "Além do Tempo" teve estreia nesta segunda-feira (27), sendo seguida por "Terra Nostra".

Esta semana é uma despedida do romance entre os jovens italianos Matteo e Giuliana. Na novela de Benedito Ruy Barbosa, os dois se apaixonaram em um navio imigrante. Porém, ao chegarem ao Brasil, foram separados e passaram a lutar para permanecerem juntos.

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O que acontece nos últimos capítulos?

Os últimos capítulos de "Terra Nostra" contam com o nascimento do filho de Matteo e Giuliana. Porém, Matteo acabará envolvido em um problema com a polícia, sendo procurado e ameaçado de deportação.

Para reverter a situação, Giuliana pedirá ajuda a Francesco (Raul Cortez) e Paola (Maria Fernanda Cândido). O casal hospedará os italianos em sua casa. Francesco ainda convida Matteo a trabalhar escondido em sua fazenda.

No final da trama, Giuliana reencontra o filho, que foi tirado de seus braços por Janete, interpretada por Angela Vieira. Ela terá um final feliz com Matteo.

Já Rosana (Carolina Kasting) e Marco Antônio (Marcello Antony) também ficarão juntos no final. Janete ficará com Josué (Juan Alba), mas perde o filho dos dois, como forma de "castigo" por tudo que fez com Giuliana.