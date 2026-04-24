Pedro Pascal e outros artistas apoiam abaixo-assinado contra fusão de Paramount e Warner

Pedro Pascal, Robert de Niro, Sofia Coppola e outros artistas assinaram um abaixo-assinado contra a fusão entre a Paramount Skydance e a Warner Bros. Discovery (WBD). O documento soma mais de 4,1 mil assinaturas de profissionais de Hollywood, incluindo profissionais como atores, diretores e produtores.

A carta foi publicada em 13 de abril, concentrando cerca de mil nomes inicialmente. Porém, ganhou força após acionistas da WBD aprovarem a operação em votação realizada na última quarta-feira (22). Lista possui mais de 75 vencedores e indicados ao Oscar.

Na quinta-feira (23), a Warner Bros. Discovery informou a aprovação da venda combinada em US$ 110 bilhões (cerca de R$ 545 bilhões). As informações são do Globo.

O que busca o abaixo assinado?

Os manifestantes tentam barrar o negócio, citando que a fusão pode resultar em perda de empregos na indústria, que já tem registrado demissões significativas nos últimos anos.

“Essa transação consolidaria ainda mais um cenário de mídia já concentrado, reduzindo a concorrência em um momento em que nossas indústrias — e o público que atendemos — menos podem arcar com isso. O resultado será menos oportunidades para criadores, menos empregos em todo o ecossistema de produção, custos mais altos e menos opções para o público nos Estados Unidos e ao redor do mundo”, escrevem na carta.

Veja também Zoeira Milena causa polêmica ao comentar sobre mãe de aluno: 'Por que foi ela?' Zoeira Juliano Floss e Samira deixam de se seguir nas redes após fim do BBB 26

Além de Pedro, Sofia e Robert, dentre outros nomes contrários a essa junção estão: Florence Pugh, Edward Norton, Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, David Fincher, Denis Villeneuve, Jane Fonda, JJ Abrams, Mark Ruffalo, Glenn Close e Adam McKay.

Todo o processo de negociação está passando por análise nos Estados Unidos e na Europa. Caso seja efetivado, o acordo representa o fim da saga pela aquisição que contou uma disputa com a Netflix.