Netflix divulga proposta revisada pela Warner Bros. e oferece mais de US$ 82 bi em dinheiro

A Netflix alterou a oferta pela aquisição do streaming da Warner Bros Discovery oferecendo US$ 82,7 bilhões totalmente em dinheiro.

A proposta teria o intuito de impedir a Paramount, rival no processo, de adquirir o serviço.

Com a proposta de pagar US$ 27,75 por ação da companhia, a gigante conta com o apoio unânime do conselho da proprietária da HBO. Um documento regulatório em conjunto entre a Netflix e a WBD foi apresentado nesta terça-feira (20).

Há cerca de seis semanas, as duas empresas já haviam fechado o acordo gigante de aquisição, enquanto a Paramount fez nova oferta com uma tentativa hostil de US$ 30 por cada ação. A Warner Bros., entretanto, rejeitou, afirmando crer em uma maior segurança financeira por parte da Netflix.

Veja também Zoeira Quem foi Valentino Garavani, ícone da moda italiana que morreu aos 93 anos Zoeira Parcial da enquete BBB 26 mostra disputa intensa entre duas sisters

"Nosso acordo revisado, totalmente em dinheiro, permitirá um cronograma acelerado para a votação dos acionistas e proporcionará maior segurança financeira", afirmou Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, em comunicado divulgado nesta terça.

Negociações em andamento

Com o plano revisado, as ações da Netflix subiam 1,2% antes do pregão, puxadas pela divulgação dos lucros trimestrais após o fechamento do mercado. Enquanto isso, as da Paramount caíam em 1%.

A Netflix declarou, ainda na semana passada, que já está em negociações com órgãos reguladores dos Estados Unidos e da União Europeia com o objetivo de adquirir as permissões necessárias para fechar o negócio.

Enquanto isso, a oferta da Paramount expira no dia 21 de janeiro, mas pode ser prorrogada caso haja interesse da empresa.