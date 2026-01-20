Netflix divulga proposta revisada pela Warner Bros. e oferece mais de US$ 82 bi em dinheiro
Objetivo seria garantir que Paramount não terá chance de adquirir a empresa.
A Netflix alterou a oferta pela aquisição do streaming da Warner Bros Discovery oferecendo US$ 82,7 bilhões totalmente em dinheiro.
A proposta teria o intuito de impedir a Paramount, rival no processo, de adquirir o serviço.
Com a proposta de pagar US$ 27,75 por ação da companhia, a gigante conta com o apoio unânime do conselho da proprietária da HBO. Um documento regulatório em conjunto entre a Netflix e a WBD foi apresentado nesta terça-feira (20).
Há cerca de seis semanas, as duas empresas já haviam fechado o acordo gigante de aquisição, enquanto a Paramount fez nova oferta com uma tentativa hostil de US$ 30 por cada ação. A Warner Bros., entretanto, rejeitou, afirmando crer em uma maior segurança financeira por parte da Netflix.
"Nosso acordo revisado, totalmente em dinheiro, permitirá um cronograma acelerado para a votação dos acionistas e proporcionará maior segurança financeira", afirmou Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, em comunicado divulgado nesta terça.
Negociações em andamento
Com o plano revisado, as ações da Netflix subiam 1,2% antes do pregão, puxadas pela divulgação dos lucros trimestrais após o fechamento do mercado. Enquanto isso, as da Paramount caíam em 1%.
A Netflix declarou, ainda na semana passada, que já está em negociações com órgãos reguladores dos Estados Unidos e da União Europeia com o objetivo de adquirir as permissões necessárias para fechar o negócio.
Enquanto isso, a oferta da Paramount expira no dia 21 de janeiro, mas pode ser prorrogada caso haja interesse da empresa.