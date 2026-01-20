Diário do Nordeste
Netflix divulga proposta revisada pela Warner Bros. e oferece mais de US$ 82 bi em dinheiro

Objetivo seria garantir que Paramount não terá chance de adquirir a empresa.

Um smartphone exibindo o logotipo da Netflix em sua tela é segurado diante de um monitor que mostra o logotipo da Warner Bros., com as iniciais “WB” em um escudo colorido e o texto “Warner Bros.” abaixo.
Legenda: Proposta da Netflix pela WBD recebeu aprovação unânime do conselho da empresa controladora da HBO.
Foto: Blossom Stock Studio/Shutterstock.

A Netflix alterou a oferta pela aquisição do streaming da Warner Bros Discovery oferecendo US$ 82,7 bilhões totalmente em dinheiro.

A proposta teria o intuito de impedir a Paramount, rival no processo, de adquirir o serviço.

Com a proposta de pagar US$ 27,75 por ação da companhia, a gigante conta com o apoio unânime do conselho da proprietária da HBO. Um documento regulatório em conjunto entre a Netflix e a WBD foi apresentado nesta terça-feira (20). 

Há cerca de seis semanas, as duas empresas já haviam fechado o acordo gigante de aquisição, enquanto a Paramount fez nova oferta com uma tentativa hostil de US$ 30 por cada ação. A Warner Bros., entretanto, rejeitou, afirmando crer em uma maior segurança financeira por parte da Netflix. 

"Nosso acordo revisado, totalmente em dinheiro, permitirá um cronograma acelerado para a votação dos acionistas e proporcionará maior segurança financeira", afirmou Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, em comunicado divulgado nesta terça.

Negociações em andamento

Com o plano revisado, as ações da Netflix subiam 1,2% antes do pregão, puxadas pela divulgação dos lucros trimestrais após o fechamento do mercado. Enquanto isso, as da Paramount caíam em 1%.

A Netflix declarou, ainda na semana passada, que já está em negociações com órgãos reguladores dos Estados Unidos e da União Europeia com o objetivo de adquirir as permissões necessárias para fechar o negócio.

Enquanto isso, a oferta da Paramount expira no dia 21 de janeiro, mas pode ser prorrogada caso haja interesse da empresa. 

