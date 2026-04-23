Juliano Floss e Samira deixam de se seguir nas redes após fim do BBB 26

Os ex-BBBs Juliano Floss e Samira Sagr, recém-saídos do BBB 26, deixaram de se seguir nas redes sociais na noite de quarta-feira (22), horas após o fim da edição. O influenciador e a sister haviam se desentendido pouco antes da eliminação dela do programa, mas chegaram a fazer as pazes ainda no confinamento.

Nas redes sociais, as especulações são de que Juliano, agora fora da casa do BBB, teria visto todos os momentos em que Samira falou mal dele no confinamento. Os dois, entretanto, não confirmaram o motivo para o unfollow nas redes.

Legenda: Samira e Juliano deixaram de se seguir nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram.

Briga na reta final

A relação entre os dois no BBB foi marcada por brigas, gritaria e até falas sobre como ficaria a amizade fora do jogo. Samira afirmou, categoricamente, que não gostaria de ter contato com o brother fora do confinamento.

Apesar disso, os dois fizeram as pazes ainda durante o reality, continuando a formação do grupo conhecido como "Eternos", composto por eles, Ana Paula Renault e Milena.

Veja também Zoeira BBB 26 marcou retorno do jogo raiz? Entenda sucesso da edição Zoeira Milena causa polêmica ao comentar sobre mãe de aluno: 'Por que foi ela?'

Fora do jogo, entretanto, os fãs não perdoaram. Samira foi indicada ao Paredão no programa e não obteve o apoio necessário para permanecer após o desentendimento com Juliano, enquanto os torcedores alegavam que ela poderia prejudicar o jogo dos "Eternos".

A briga começou quando os dois se desentenderam por conta de uma louça suja. No momento, Juliano apontou que Samira teria mudado o comportamento para garantir o apartamento no top 10 do jogo.