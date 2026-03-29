BBB 26: Samira e Juliano voltam a discutir após desentendimento sobre louça suja
"Mimada" e "idiota" foram alguns dos xingamentos trocados pelos dois.
Samira e Juliano Floss protagonizaram mais um desentendimento no BBB 26, na tarde deste domingo (29). A discussão começou quando o dançarino tentou conversar com a atendente de bar sobre a briga anterior, mas ela se recusou a continuar o diálogo, dando início a uma nova troca de acusações no quarto Sonho de Eternidade.
No sábado (28), ambos entraram em conflito devido a uma louça suja, cuja pendência Samira atribuiu a Juliano.
“Eu não quero falar contigo. Respeita o meu direito”, disse Samira. Juliano rebateu, afirmando que estava sendo acusado injustamente dentro da casa. “Você está colocando palavras na minha boca e me queimando para as pessoas. Eu falei sobre a sua personalidade. Pare de mentir sobre o meu nome”, declarou.
TRETA JULIANO FLOSS E SAMIRA!— Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2026
O brother entra no quarto e diz: "Você tá botando palavras na minha boca e me queimando! (...) Uma menina mimada ainda."
Samira: "Mimada? Me chamou de mimada?" #BBB26 #RedeBBB
Após a discussão inicial, Samira deixou o quarto, e Juliano permaneceu no local conversando com Ana Paula Renault.
“Ela está falando para vocês que desrespeitei ela assim como Matheus, que falou sobre o cachorro dela, sendo que eu falei da personalidade dela para chegar no top 10. Nem falei sobre a história dela”, disse o brother.
Veja também
Na sequência, o dançarino criticou a postura da colega de confinamento e sugeriu que poderia ser eliminado por conta da situação. “Aí eu saio por causa de uma menina que está tentando me queimar, que é o que acho que ela está tentando fazer. Uma menina mimada ainda”, comentou.
Ao ouvir a declaração, Samira retornou ao quarto visivelmente irritada e confrontou Juliano. “Você me chamou de mimada?”, perguntou aos gritos. O brother confirmou: “Mimada e mentirosa”. A sister respondeu: “Mimada? Uma mulher que trabalha de 12h às 5h da manhã”.
Durante a discussão, Samira começou a chorar, e Juliano voltou a criticá-la, afirmando que ela distorcia suas falas. “Qualquer coisa que eu falo você chora. Está inventando história. Falei sobre sua personalidade, não sobre sua conquista”, explicou.
A sister rebateu as acusações e disse que o brother havia faltado com respeito durante a discussão. “Mimado é você. Passe pelo que eu passei para me chamar de mimada. Você que aumentou o tom de voz comigo aqui. Você não tem respeito comigo”, afirmou.
O catarinense voltou a dizer que suas críticas estavam relacionadas ao jogo e à personalidade da sister, e a discussão continuou. “Quem joga para câmera é você”, disse Samira. Juliano respondeu: “É você quem briga por causa de um copo. E sei até o motivo pelo qual você criou essa briga desde ontem”.
A discussão terminou com Samira deixando o quarto aos gritos. “Garoto idiota. Idiota!”, disse a sister. Juliano ainda retrucou após a saída dela: “Mimada. Isso é coisa de gente mimada”.