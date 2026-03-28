BBB 26: louça suja termina em ‘lavagem de roupa’ entre Juliano e Samira

A tarde deste sábado (28) foi de "sincerão" para Juliano Floss e Samira, participantes do Big Brother Brasil (BBB) 26. Uma louça suja foi o suficiente para esquentar o clima entre os dois e gerar uma briga que seguiu ao longo das horas.

“A panela que ele ficou de lavar tá lá, a louça toda suja da comida que eu fiz ontem, ele falou que ia lavar, copo de mate ali. Vai escovar esse dente também, bafo de cão.”, disse Samira em conversa com Ana Paula.

Juliano surgiu, então, na cozinha do VIP, que nesta semana é dividida entre Ana Paula, Milena, Samira e ele, e a conversa seguiu, com o brother explicando que ouviu as queixas da sister e ia lavar a louça.

“Você já falou, pode ter certeza que eu entendi”, disse o dançarino. Samira retrucou: “parece que você não entendeu”. “Não precisa disso”, rebateu Juliano. A discussão ficou acalorada e o tom de voz subiu.

Juliano disse: "Agora que você ganhou apartamento, você vai começar a brigar, mas não com as pessoas que têm problema com você... Você vai brigar comigo, é isso?"

Samira rebateu aos berros: "Me respeite! Você vai usar o meu apartamento? Se liga! (...) De coração, vai se f****."

A participante saiu da cozinha aos prantos. Depois de um tempo, ela voltou para a cozinha enquanto Juliano lavava a louça. E o apartamento virou motivo de gritos mais uma vez.

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CONFIRA MOMENTOS DA BRIGA:

ANA PAULA TENTA SEGURAR AS PONTAS

Ana Paula chegou na cozinha e tentou ajudar a apaziguar a situação que já estava em forte escalada. Milena pediu para Samira ir para o quarto, mas a gritaria seguiu por alguns segundos.

No quarto, Samira desabafou com Ana Paula: "Ele respeita a Milena e você. Ele não me respeita, não é novidade. Aí quando eu pedi, era um problema. Fica me ignorando. Eu não vou me colocar na posição de cozinhar e lavar pra marmanjo."

Durante a conversa, Ana Paula voltou a tentar apaziguar a relação entre seus dois aliados: "Ele também deve tá estressado, não ganhou nada. Nós estamos aqui só definhando. Todo mundo sentindo o baque de estar aqui há 70 dias."

De volta à cozinha, Ana Paula encontrou Juliano, que ainda lavava a louça. O dançarino desabafou com a jornalista: "Eu não falo mais com Samira, Ana Paula. O que ela fez comigo hoje foi ridículo. Tá querendo me tirar daqui e tá fazendo o mesmo jogo que os nossos adversários."

Após um tempo do início do embate, Juliano chorou sozinho na cozinha. Depois disso, procurou Ana Paula mais uma vez: "Eu acho que eu vou embora, Ana".