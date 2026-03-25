Entenda polêmica entre Vivi Wanderley e Juliano Floss após relato de relação abusiva

O relacionamento entre Vivi Wanderley e Juliano Floss acabou há dois anos, em meio a polêmicas de término e namoro entre o influenciador e a cantora Marina Sena, mas virou assunto novamente na terça-feira (24). Emparedado no BBB 26, Juliano virou alvo de um desabafo da ex, que definiu a relação antiga como "abusiva" e criticou o confinado no reality.

Juliano disputou a preferência do público do Big Brother Brasil com Jonas Sulzbach e Gabriela. Apesar da polêmica, ele permaneceu na casa do programa, enquanto Jonas foi o eliminado da vez.

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Enquanto isso, a história contada por Vivi Wanderley continua circulando na internet e internautas relataram curiosidade para saber o que, de fato, aconteceu enquanto os dois estiveram juntos.

Fim de relacionamento polêmico

Tiktokers, Vivi e Juliano namoraram por dois anos, entre 2021 e 2023. Na época, ele tinha 17 anos, enquanto a jovem tinha 20 anos. Parte do relacionamento era acompanhado com frequência pelos seguidores nas redes sociais.

O fim, entretanto, virou alvo de diversas especulações. Após o término, Juliano logo foi visto ao lado da cantora Marina Sena, com quem Vivi mantinha uma espécie de amizade próxima. Desde então, a suposta "deslealdade" virou assunto entre os seguidores.

Vivi permaneceu em silêncio até a última terça-feira (24), dia do resultado do Paredão do BBB 26. Segundo ela, até hoje não tinha reunido "forças" para falar sobre o envolvimento.

Veja o relato:

"Eu fiquei dois anos em silêncio porque eu não tinha forças. Eu estava emocionalmente quebrada. Eu entrei em depressão profunda. Toda vez que eu tentava falar, meu corpo travava de tão traumatizada que eu estava", contou ela.

Segundo Vivi, o namoro com Juliano foi marcado por ciúmes, brigas constantes e inseguranças, tanto com o corpo como com o psicológico.

"Eu tinha crises de ansiedade para trabalhar, porque, mesmo quando eu ia realizar meus sonhos, eu sabia que, se tivesse algum homem no clipe, isso ia virar uma discussão em casa", continuou no relato, apontando que Juliano teria praticado com ela um "castigo do silêncio", resultando em "crises de ansiedade".

"Eu não podia usar salto alto porque eu ficava maior que ele e isso afetava o ego dele. Qualquer aparição minha que pudesse chamar mais atenção era uma disputa. A gente vivia uma eterna disputa", disse.

Em um dos episódios, Vivi conta que o jovem teria criticado a aparência de Marina Sena, namorada atual dele. Segundo a influenciadora, ele chegou a afirmar que ela teria "cara de tr*avec*".

Fim conturbado e novo namoro

O término, contou Vivi, teria sido cercado de "decepções", tudo porque Juliano e Marina assumiram uma relação logo em seguida.

"Eu desabafei, chorei no colo dela… e depois ela me impediu de falar com ele", contou a jovem, que diz ter "desmoronado" com a notícia.

Vivi explica que ficou internada e inconsciente por três dias, em um quadro que foi descrito por médicos como "transtorno de estresse pós-traumático".

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"Eu preciso dar a minha versão da história. Eu não aguento mais", completou, justificando que a data em questão estaria relacionada às fortes críticas que estava recebendo nas redes sociais.

Fãs de Juliano, entretanto, continuaram definindo a atitude como errada. "Não tem print, não tem vídeo, eu sei que é complicado descredibilizar o que uma mulher sofre, mas achei muito estranho esse bafafá vir agora, no dia do Paredão", apontou um seguidor.

Outros apoiaram Vivi. "O BBB deixa vocês doentes! Parem de dar palco pra macho escr*to", disse outro.

Em resposta ao jornal O Globo, a equipe de Juliano Floss apontou que a situação deve ser esclarecida no futuro. "Seguimos confiantes de que sua conduta fala por si, e que, no momento oportuno, tudo será devidamente esclarecido e a situação será tratada pelas vias adequadas com a devida apuração", disse a nota.

Quem é Vivi Wanderley?

Vivi Wanderley, cantora e influenciadora, é herdeira da família Wanderley, dona da construtora Cowan. Vivi possui quase 30 milhões de seguidores nas redes sociais e ficou famosa no TikTok.

A música "Playground", primeiro lançamento dela como cantora, conta com mais de 34 milhões de streams no Spotify.

A artista também tem outros hits como "Vingancinha", "Conversinha Fiada" e "AEIOU".