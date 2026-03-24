Jonas é o nono eliminado do BBB 26

Jonas Sulzbach foi eliminado no décimo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, considerando o Paredão Falso da edição, com 53,48% da média de votos. O modelo e influenciador deixou o reality show na noite desta terça-feira (24), após enfrentar Gabriela e Juliano Floss na berlinda da semana.

Juliano Floss foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 43,49% dos votos do público. Por sua vez, Gabriela registrou somente 3,03% dos votos.

Atualmente empresário, Jonas entrou para a 26ª edição do BBB 26 após 14 anos da primeira participação dele no reality. Na época, ele chegou à final da disputa, deixando o confinamento com R$ 50 mil.

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Ele é gaúcho e nasceu na cidade de Lajedo, no Rio Grande do Sul. Com 39 anos, Jonas é conhecido pela dedicação ao esporte e pelo trabalho como influenciador, além de ter sido Mister Brasil Mundo, ainda em 2010.

O influencer entrou no BBB 26 a convite, por meio do grupo Veteranos, que reuniu nomes importantes de edições anteriores do programa. Na edição, ele se envolveu com três mulheres do mesmo grupo: as amigas Maxiane, Marciele e Jordana.

Veja como foi a formação do 10º paredão do BBB 26?

O 10º Paredão do BBB 26 começou a ser formado na sexta-feira (20), com uma dinâmica de sorte envolvendo os quatro primeiros eliminados da disputa pela liderança: Samira, Leandro Boneco, Chaiany e Juliano. Eles fizeram um sorteio e cada um escolheu uma caixa. Quem encontrasse um bracelete já estaria emparedado. Nessa primeira etapa, Boneco foi selecionado para a berlinda.

Na segunda etapa, porém, durante o "Triângulo de Risco", o produtor cultural se salvou e trocou de lugar com Jordana.

Nesse domingo, o paredão foi formado com uma pessoa indicada pelo líder e outra pelos votos da casa. O mais votado teve direito a um contragolpe. Por fim, três pessoas jogaram a prova Bate e Volta e uma pessoa consegui se salvar.