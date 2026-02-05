Maxiane e Jonas Sulzbach se beijam durante festa no BBB 26
Os dois voltaram a se beijar no reality show.
A líder da semana no Big Brother Brasil (BBB) 26, Maxiane, ganhou uma festa e alguns beijos, na madrugada desta quinta-fera (5). Ela e o Veterano Jonas Sulzbach voltaram a se beijar no reality.
Enquanto Alberto Cowboy e Sarah Andrade jogavam videogame na festa, o gaúcho e a pernambucana aproveitaram para trocar carícias. Os dois já tinham ficado juntos na primeira festa desta edição.
"Segura, Brasil! É a líder!", brincou Cowboy ao ver os beijos.
Veja também
A Festa da Líder Maxiane teve o universo pop como fio condutor — uma referência direta à carreira dela como influenciadora digital e modelo. A Veterana Ana Paula Renault ficou de fora da festa após ser escolhida para a dinâmica Barrado no Baile - e ficou dormindo durante a atividade.