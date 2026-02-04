BBB 26: Maxiane celebra liderança com festa pop que mistura internet, moda e raízes nordestinas

A noite desta quarta-feira (4) é de holofotes para Maxiane no Big Brother Brasil (BBB 26). A Líder da semana, Maxiane, ganhou uma Festa do Líder pensada sob medida, com o universo pop como fio condutor — uma referência direta à sua carreira como influenciadora digital e modelo.

Pouco antes da liberação da área externa, Maxiane também precisou tomar uma decisão estratégica: escolher o Barrado do Baile.

A sister indicou Ana Paula, justificando a escolha por uma discussão que as duas tiveram ainda pela manhã, o que adiciona uma camada extra de tensão à noite festiva.

Veja também Zoeira Sonia Abrão diz que Sarah Andrade voltou para o BBB 'mais ridícula' e 'caricata' Zoeira Ana Paula promete tornar vida de Sarah um 'inferno' no BBB 26: 'Acorda para o jogo'

Decoração pop

A decoração promete transformar a casa em um verdadeiro cenário de cultura pop. Logo na entrada, os brothers passaram por um corredor de lâmpadas coloridas que leva a um celular gigante, estampado com fotos da própria Líder.

Na pista de dança, a maquiagem ganhou protagonismo: um pincel cenográfico divide espaço com uma passarela que remete a uma paleta de sombras.

Espalhadas pelo ambiente, imagens da líder aparecem como outdoors urbanos, reforçando a estética de grande cidade e a fama digital.

Os sets também puxam pela memória afetiva. Um deles faz referência a Carpina, em Pernambuco, cidade onde a sister mora, com vitrine de loja e letreiro em homenagem ao município.

Outro reproduz parte do seu quarto, incluindo a penteadeira onde ela grava e se prepara para criar conteúdo. O terceiro aposta em espelhos, manequins e acessórios, simulando o interior de uma loja para interação dos participantes.

Legenda: Ana Paula foi a indicada ao paredão por Maxiane, mas voltou da berlinda. Foto: Reprodução / Globoplay

Cardápio especial

No cardápio, Maxiane levou suas origens para a mesa. O prato principal será uma caldeirada de peixe, camarão e lula, acompanhada de opções como mini cuscuz recheado com frango e sorvete de tapioca.

Para completar, a festa também reserva momentos de emoção, com lembranças do filho e da avó da Líder, além de comidas que carregam significado afetivo para a sister.