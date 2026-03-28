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Milena faz 'suco' com caldo de frango e restos de ovo para adversários do BBB 26

A sister foi chamada ao confessionário após a atitude.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Milena, mulher negra de cabelo crespo amarrado em coque e usando óculos de grau redondo, blusa preta, colete dourado e cordão vermelho.
Legenda: As discussões começaram após a decisão quanto ao Castigo do Monstro.
Foto: Reprodução/Instagram.

Na madrugada deste sábado (28), os atritos continuaram entre os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 26. Após desentendimentos por causa de comida na Xepa, Milena decidiu fazer um suco com ingredientes diferentes e deixar na geladeira, na intenção de algum adversário beber.

“Duas colheres de sal, [flor de] louro, botei o caldo do frango, peneirei a água. Depois que usei o limão no frango, tirei o bagaço e coloquei”, listou a recreadora infantil para suas aliadas, Ana Paula e Samira.

A sister foi chamada ao confessionário logo após o preparo da bebida. As câmeras foram cortadas durante esse período.

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As tensões começaram ainda na tarde de sexta-feira (27), logo após o Anjo da semana, Solange Couto, colocar Ana Paula e Milena no Castigo do Monstro. As sisters, que estavam na Xepa há um mês, ficaram chateadas com a decisão da atriz ao tirá-las novamente do VIP.

Como maneira de se vingar, a recreadora havia sugerido que ela e jornalista comessem todo o frango da cozinha, e chegou a preparar uma parte da comida durante seu descanso do Castigo do Monstro. Ela também havia deixado uma porção pronta para Ana Paula.

Entretanto, os adversários descobriram a intenção da sister e decidiram comer o restante da refeição primeiro. A advogada Jordana foi uma das participantes presentes.

"Ficou na cara que foi 'Giovana' [Jordana]. Por que não responde? Ela não é tão fodon*?", Ana Paula chegou a comentar com Milena.

Segundo a recreadora, alguém também teria tomado o suco que ela havia guardado na geladeira, o que motivou a decisão de preparar a outra bebida.

"Pois eu vou fazer outro suco para mim, vou 'tacar' sal nele e vou deixar lá na geladeira. Eu quero ver quem vai tomar", decidiu.

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