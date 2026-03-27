Saiba quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 nesta sexta (27/03)

Solange Couto é o novo Anjo da semana do BBB 26. A 11ª Prova do Anjo desta edição foi realizada na tarde desta sexta-feira (27).

Com a vitória, a atriz estará imune na formação do Paredão, que deve ocorrer ainda nesta sexta-feira. Por conta da semana turbo, não haverá Presente do Anjo.

Outro poder do vencedor é o de colocar alguém no Castigo do Monstro. Dessa vez, assim como na semana anterior, o castigo é em dupla, com duas pessoas indicadas para a dinâmica.

Veja também Zoeira BBB 26 será exibido em dois horários no domingo (29) Zoeira Dividido pela líder Ana Paula, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Veja como foi a Prova do Anjo

Tadeu Schmidt anunciou, pouco antes do início da prova, que os participantes iriam disputar em uma espécie de carrinho de limpeza, em uma referência ao patrocinador do programa.

Cada confinado entrou no carrinho, semelhante a uma esponja, e precisava "se jogar" por cima dos itens a serem limpados em uma casa, como a geladeira, o fogão e o armário, por exemplo.

O jogador que fizesse o maior número de pontos levava o cordão da imunidade.

Confira abaixo a pontuação de cada participante: