BBB 26 será exibido em dois horários no domingo (29)

O fim de semana do Big Brother Brasil 26 vai ser em dose dupla. Para acomapanhar o ritmo do "modo turbo", a edição do próximo domingo (29) será divida em duas partes, ambas com dinâmicas importantes.

A primeira metade vai ao ar na TV Globo após o filme da "Temperatura Máxima", às 14h55. "Nesse programa vai ter a Eliminação", adiantou o apresentador Tadeu Schmidt.

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Quando o 11º participante deixar a casa, um novo ciclo vai ser iniciado no reality ainda no mesmo dia. Logo após o "Fantástico", o BBB estará de volta, às 23h10, conforme a programação da emissora.

"É o nosso segundo programa do dia. Tem Prova do Líder e, logo em seguida, a formação de um novo Paredão. É o modo turbo. A gente vai nesse ritmo até o final!", informou Schmidt.

O público terá até a próxima terça-feira (31), para decidir quem será o 12º eliminado. Só então o porgrama chegará ao tão esperado "Top 10".

Prova do Anjo acontece nesta sexta-feira

Os brothers vão se enfrentar novamente nesta sexta-feira (27) na conquista do Anjo da semana. Quem ganhar a prova não poderá imunizar outro participante, apenas a si próprio.

A Formação do Paredão também acontece nesta sexta-feira, com três pessoas na berlinda, e sem Prova Bate e Volta.

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