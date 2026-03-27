Que horas será a prova do anjo do BBB 26 nesta sexta (27)

O Big Brother Brasil 26 realiza sua décima primeira Prova do Anjo nesta sexta-feira (27). O horário exato da disputa, no entanto, não foi divulgado pela TV Globo.

A dinâmica da semana foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt, na quinta-feira (26), que também revelou o início do modo turbo.

O vencedor da Prova do Anjo será autoimune e, desta vez, sem a possibilidade de imunizar outro participante."E não teremos mais o Presente do Anjo", informou o Schmidt.

A Formação do Paredão também acontece nesta sexta-feira, com três pessoas na berlinda, e sem Prova Bate e Volta.

Veja como vai funcionar o Paredão da semana

Um participante será indicado pelo Líder;

Depois, a casa vota e os dois brothers mais votados vão ao Paredão;

Não acontecerá a dinâmica do Bate-Volta;

No domingo (29), uma pessoa deixa o programa e o jogo recomeça.

Programa deste domingo será dividido em duas partes

Ainda nesta quinta, Tadeu Schmidt deu um aviso sobre a edição deste domingo. "A gente vai ter dois programas. O primeiro vai ao ar à tarde, depois da Temperatura Máxima, às 14h55. Nesse programa vai ter a eliminação", explicou.

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Logo em sequência, um novo ciclo se inicia na Casa. No programa da noite, os participantes vão enfrentar outra prova do Líder. Depois, será a vez de mais uma formação de Paredão. "É o modo turbo, gente! E a gente vai nesse ritmo até o final", ressaltou o apresentador.

O resultado do 12º Paredão vai ser divulgado apenas na próxima terça-feira (31).