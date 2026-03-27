Com castigo duplo, veja quem são os monstros do BBB 26 nesta semana

A líder Ana Paula e Milena foram as escolhidas por Solange Couto, Anjo da semana, para o Castigo do Monstro em dupla desta semana no BBB 26.

A definição ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (27), logo após a atriz vencer a disputa pelo colar e acabar como a imunizada da semana.

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O nome do castigo do Monstro da semana é "Os Iluminados". A explicação foi lida pelo Anjo.

As instruções apontaram que as duas participantes devem permanecer juntas, mantendo as luzes dos refletores sempre acesas. Caso uma pessoa deixe as luzes se apagarem, a pessoa permanecerá na função por mais um tempo obrigatório. Elas perderam 300 estalecas e saíram do VIP para a Xepa.