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Com castigo duplo, veja quem são os monstros do BBB 26 nesta semana

Ana Paula e Milena perderam 300 estalecas e terão de cumprir o castigo até domingo (29).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:20)
Zoeira
Duas pessoas em um ambiente interno; uma ajusta o cabelo enquanto a outra segura uma fita vermelha, com cenário pintado ao fundo.
Legenda: Ana Paula e Milena, que são aliadas, perderam estalecas e serão punidas pelo castigo.
Foto: Reprodução/Globoplay.

A líder Ana Paula e Milena foram as escolhidas por Solange Couto, Anjo da semana, para o Castigo do Monstro em dupla desta semana no BBB 26.

A definição ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (27), logo após a atriz vencer a disputa pelo colar e acabar como a imunizada da semana.

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As instruções apontaram que as duas participantes devem permanecer juntas, mantendo as luzes dos refletores sempre acesas. Caso uma pessoa deixe as luzes se apagarem, a pessoa permanecerá na função por mais um tempo obrigatório. Elas perderam 300 estalecas e saíram do VIP para a Xepa.

 

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