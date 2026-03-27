Influenciadora Rita Ephrem morre durante tratamento contra doença autoinflamatória rara
Jovem de 31 anos teve mais de 7 AVCs.
A influenciadora Rita Ephrem morreu aos 31 anos, em São Paulo, na última quinta-feira (26). Nas redes sociais, ela era conhecida como Ritinha e compartilhava o seu tratamento contra uma doença autoinflamatória extremamente rara.
Com quadro de imunodeficiência, ela teve 7 acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e passou por mais de 20 intubações. Ela conta com 323 mil seguidores.
Em outubro de 2023, ela explicou aos seguidores: "Eu tenho múltiplas doenças. É um erro no meu sistema imune que gera uma desregulação que faz com que o corpo tente combater o próprio corpo. Ela é uma doença genética".
Ela vivia em estado inflamatório constante, sendo difícil de controlar e tratar, já que ela não produzia anticorpos e não podia tomar vacinas.
Veja também
Rita Ephrem
Ela nasceu em Belo Horizonte, sendo filha de pais libaneses. Rita se mudou jovem para o Líbano, mas retornou ao Brasil aos 25 anos. Ela registrava sintomas como:
- Febre alta recorrente;
- Dores articulares;
- Diarreia;
- Vômitos;
- Alterações na pressão.
O diagnóstico foi recebido em São Paulo. Nos últimos anos, teve dezenas de tromboses, infecções generalizadas. Além disso, apresentou episódios de meningite, encefalite e outras infecções.
Com sequelas motoras e respiratórias, passou a ter limitações para se locomover.