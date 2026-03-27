Influenciadora Rita Ephrem morre durante tratamento contra doença autoinflamatória rara

A influenciadora Rita Ephrem morreu aos 31 anos, em São Paulo, na última quinta-feira (26). Nas redes sociais, ela era conhecida como Ritinha e compartilhava o seu tratamento contra uma doença autoinflamatória extremamente rara.

Com quadro de imunodeficiência, ela teve 7 acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e passou por mais de 20 intubações. Ela conta com 323 mil seguidores.

Em outubro de 2023, ela explicou aos seguidores: "Eu tenho múltiplas doenças. É um erro no meu sistema imune que gera uma desregulação que faz com que o corpo tente combater o próprio corpo. Ela é uma doença genética".

Ela vivia em estado inflamatório constante, sendo difícil de controlar e tratar, já que ela não produzia anticorpos e não podia tomar vacinas.

Veja também Zoeira Cantor Dash Crofts, sucesso dos anos 1970, morre aos 87 anos Zoeira Roberto Marquis, o Guarda Juju de ‘A Praça é Nossa’, morre aos 83 anos

Rita Ephrem

Ela nasceu em Belo Horizonte, sendo filha de pais libaneses. Rita se mudou jovem para o Líbano, mas retornou ao Brasil aos 25 anos. Ela registrava sintomas como:

Febre alta recorrente;

Dores articulares;

Diarreia;

Vômitos;

Alterações na pressão.

O diagnóstico foi recebido em São Paulo. Nos últimos anos, teve dezenas de tromboses, infecções generalizadas. Além disso, apresentou episódios de meningite, encefalite e outras infecções.

Com sequelas motoras e respiratórias, passou a ter limitações para se locomover.