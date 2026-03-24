Roberto Marquis, o Guarda Juju de ‘A Praça é Nossa’, morre aos 83 anos
Ator, humorista e dublador será velado nesta terça-feira (24) em Santos, no litoral de São Paulo.
O ator, humorista e dublador paulistano Roberto Marquis, conhecido como o Guarda Juju de “A Praça é Nossa”, morreu nesta segunda-feira (23) aos 83 anos. A causa da morte não foi divulgada.
O artista passou a integrar o elenco do humorístico do SBT em 1987 e permaneceu no programa por 25 anos.
Além do Guarda Juju, personagem de maior destaque da passagem dele por “A Praça É Nossa”, Marquis também interpretou figuras como Tanaka e Osório no programa.
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Roberto Marquis também trabalhou como dublador, atuando em obras como a série "A Feiticeira".
Nos anos 1970, ele ficou conhecido por participar de comerciais televisivos do Guaraná Antártica, nos quais tinha o bordão popular "Cuidado com o boko-moko".
Segundo o SBT, o velório de Roberto Marquis será realizado nesta terça-feira (24) em Santos. A emissora emitiu nota de pesar pela morte do humorista.
Confira nota do SBT sobre morte de Roberto Marquis:
"O SBT lamenta profundamente a morte de Roberto Marquis, que, entre tantos personagens capazes de encantar e divertir o público, deu vida ao longevo Teobaldo e ao memorável Guarda Juju em A Praça é Nossa. Naquele mesmo banco regido por Carlos Alberto de Nóbrega, Marquis também foi Tanaka e Osório, fora o papel de exímio profissional desempenhado juntos aos colegas nos bastidores.
Solícito, gentil e sempre pronto a fazer rir, Marquis deixa saudade em seus companheiros e na plateia, com a certeza de ter feito muita gente mais feliz neste mundo.
Aos amigos e familiares, nosso abraço afetuoso.
Família SBT”