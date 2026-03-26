Cantor Dash Crofts, sucesso dos anos 1970, morre aos 87 anos

O cantor estadunidense Dash Crofts morreu aos 87 anos na quarta-feira (25). A família divulgou que a causa da morte foi insuficiência cardíaca. Ele ficou conhecido por participar da dupla de rock Seals & Crofts e ter "Summer Breeze" como hit de sucesso.

Ele ganhou destaque na cena musical durante os anos 1970, segundo o g1. Seu single alcançou o top 10 da lista Billboard Hot 100, enquanto o álbum "Summer Breeze" vendeu mais de 2 milhões de cópias.

Ao lado de Jim Seals, lançou álbuns e realizou turnês. A parceria iniciou em 1969 e durou por cerca de uma década.

Indicado ao Grammy

Dash Crofts concorreu ao Grammy duas vezes. Em 1973, a dupla Seals & Crofts foi indicada na categoria de melhor performance de pop por um duo, grupo ou coral com o single "Summer Breeze". Já em 1974, disputaram com a música "Diamond Girl" na mesma categoria.

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Porém, eles se envolveram em polêmicas ao criar um álbum crítico ao aborto. No mesmo ano, a Suprema Corte dos EUA tinha reconhecido o direito ao aborto.

Em 1998, Dash lançou um álbum solo, "Today", mas não teve o mesmo peso que suas produções ao lado de Jim Seals.