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Chuck Norris, ícone do cinema de ação, morre aos 86 anos

Notícias sobre uma hospitalização do ator foram divulgadas recentemente, mas causa não foi confirmada.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 11:26)
Verso
Chuck Norris sorri para a câmera vestindo jaqueta marrom, boné preto e luvas em meio a uma vasta planície coberta de neve. Ao fundo, montanhas distantes e um céu azul limpo completam a paisagem gélida e iluminada pelo sol.
Legenda: Chuck Norris havia sido recentemente hospitalizado, mas causa da morte não foi revelada.
Foto: Reprodução / redes sociais.

O ator Chuck Norris, ícone do cinema de ação de Hollywood, morreu na manhã da última quinta-feira (19), aos 86 anos. A informação foi compartilhada nesta sexta-feira (20) no perfil do Instagram do artista. 

Norris é reconhecido por papeis em longas como "O Voo do Dragão", no qual contracenou com Bruce Lee, e "Os Mercenários 2", que o reuniu a ícones do gênero como Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e Arnold Schwarzenegger.

"É com profunda tristeza que nossa família comunica o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris na manhã de ontem. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz", diz o comunicado. 

Segundo o site TMZ, o ator estava hospitalizado no Havaí desde o último dia 18 por conta de uma emergência médica. A nota da família agradece as orações, mas não detalha a motivação da internação e pede privacidade:

"Sabemos que muitos de vocês souberam de sua recente hospitalização, e somos verdadeiramente gratos pelas orações e pelo apoio que lhe enviaram. Em meio à nossa dor por esta perda, pedimos gentilmente privacidade para nossa família neste momento".

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Quem foi Chuck Norris?

Nascido em Oklahoma em 10 de março de 1940, Chuck Norris se aproximou das artes marciais quando se alistou na Força Aérea dos EUA em 1958 e foi enviado para a Coreia do Sul.

Dispensado do serviço militar no início dos anos 1960, ele abriu uma cadeia de escolas de karatê. Na luta, se destacou e ganhou diversos campeonatos.

Norris chegou a criar uma arte marcial, chamada de Chun Kuk Do. Ela é baseada no tangsudo, que aprendeu na Coreia do Sul.

Cena do filme 'O Voo do Dragão' com Chuck Norris e Bruce Lee.
Legenda: Chuck Norris e Bruce Lee em cena de "O Voo do Dragão".
Foto: Divulgação.

A carreira de ator de Chuck Norris começou ainda nos anos 1960, mas deslanchou com "O Voo do Dragão" (1972), no qual contracenou com Bruce Lee.

Ele chegou a ganhar uma estrela na calçada da fama. O último longa estrelado por ele já lançado foi "Agent Recon", de 2024.

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