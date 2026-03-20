Chuck Norris, ícone do cinema de ação, morre aos 86 anos

O ator Chuck Norris, ícone do cinema de ação de Hollywood, morreu na manhã da última quinta-feira (19), aos 86 anos. A informação foi compartilhada nesta sexta-feira (20) no perfil do Instagram do artista.

Norris é reconhecido por papeis em longas como "O Voo do Dragão", no qual contracenou com Bruce Lee, e "Os Mercenários 2", que o reuniu a ícones do gênero como Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e Arnold Schwarzenegger.

"É com profunda tristeza que nossa família comunica o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris na manhã de ontem. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz", diz o comunicado.

Segundo o site TMZ, o ator estava hospitalizado no Havaí desde o último dia 18 por conta de uma emergência médica. A nota da família agradece as orações, mas não detalha a motivação da internação e pede privacidade:

"Sabemos que muitos de vocês souberam de sua recente hospitalização, e somos verdadeiramente gratos pelas orações e pelo apoio que lhe enviaram. Em meio à nossa dor por esta perda, pedimos gentilmente privacidade para nossa família neste momento".

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Quem foi Chuck Norris?

Nascido em Oklahoma em 10 de março de 1940, Chuck Norris se aproximou das artes marciais quando se alistou na Força Aérea dos EUA em 1958 e foi enviado para a Coreia do Sul.

Dispensado do serviço militar no início dos anos 1960, ele abriu uma cadeia de escolas de karatê. Na luta, se destacou e ganhou diversos campeonatos.

Norris chegou a criar uma arte marcial, chamada de Chun Kuk Do. Ela é baseada no tangsudo, que aprendeu na Coreia do Sul.

Legenda: Chuck Norris e Bruce Lee em cena de "O Voo do Dragão". Foto: Divulgação.

A carreira de ator de Chuck Norris começou ainda nos anos 1960, mas deslanchou com "O Voo do Dragão" (1972), no qual contracenou com Bruce Lee.

Ele chegou a ganhar uma estrela na calçada da fama. O último longa estrelado por ele já lançado foi "Agent Recon", de 2024.