Morre aos 76 anos Wilson Cirino, músico da geração Pessoal do Ceará

A música cearense amanheceu de luto nesta terça-feira (28) com a morte do violonista, compositor e arranjador Wilson Cirino, um dos nomes do “Pessoal do Ceará” e parceiro de artistas como Raimundo Fagner, Belchior, Rodger Rogério e Téti. O músico estava internado há 15 dias no Hospital São Raimundo, em Fortaleza, onde tratava um câncer de pulmão.

Cirino era considerado um dos protagonistas do movimento que, a partir dos anos 1970, buscou espaço em centros como Rio de Janeiro e São Paulo, ampliando a visibilidade da produção musical do Ceará.

Veja também Verso Ricardo Bacelar lança álbum 'Maracanós' em parceria com Airto Moreira Verso Caio Blat grava audiolivro de 'Grande sertão: veredas' e incentiva descoberta de Guimarães Rosa

Solange Benevides, esposa do artista, comentou a perda. “Hoje eu perdi meu companheiro de vida. Meu melhor amor. Ele lutou como um bravo guerreiro, mas não suportou mais. Cirino, você foi amado demais. E agora me deixa com esse vazio enorme no peito, do tamanho da falta que você faz".

O velório e o sepultamento devem ocorrer no Memorial Sol Poente, em Caucaia, com horários ainda a serem confirmados.

Trajetória marcada por pioneirismo

Legenda: Belchior é parceiro de Cirino na composição 'Três Vãos' - LP Moenda produzido pela RCA (1981). Na foto Cirino, Belchior e Ezequiel. Circo Voador - Rio de Janeiro (1990). Foto: Reprodução/Facebook.

Nascido em Aracati, no litoral leste do Ceará, em 1º de abril de 1970, Wilson Cirino construiu uma carreira marcada pelo pioneirismo e pela colaboração com nomes centrais da música brasileira.

Ainda no início dos anos 1970, lançou seu primeiro compacto ao lado de Fagner, com as faixas “Copa luz” e “A nova conquista”, marcando a estreia fonográfica de ambos.

Ao longo da carreira, assinou parcerias com diversos artistas e teve composições gravadas por intérpretes como Simone. Também atuou como arranjador, com destaque para trabalhos ligados à cena cearense.

Cirino lançou discos como Moenda (1979) e Estrela Ferrada (1981), consolidando um estilo próprio que transitava entre o regional e o experimental. Sua atuação foi decisiva na consolidação do “Pessoal do Ceará” como um dos movimentos mais relevantes da música brasileira.

Legenda: Evento com presença de Jorge Mello, Fagner e Wilson Cirino no final dos anoa 1970. Foto: Reprodução/Facebook

Nos últimos anos, mesmo enfrentando problemas de saúde, o artista permaneceu ativo. Em 2022, teve sua trajetória revisitada no livro "Entre Velas e Tubarões", escrito pela esposa. Até poucos dias antes de morrer, seguia lúcido, relembrando histórias da carreira e acompanhando iniciativas em sua homenagem.

Show coletivo celebra obra do artista

Um show coletivo, marcado para o dia 9 de maio no Teatro Carlos Câmara, em Fortaleza, marcado antes do falecimento de Cirino, está mantido e deve se transformar em tributo à memória e à obra de Wilson Cirino, reunindo músicos cearenses de diferentes gerações.

"Moenda – Um Show Coletivo Solidário para Wilson Cirino" acontece no dia 9 de maio, às 18h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla por R$50,00 (Inteira) e R$25,00 (Meia).