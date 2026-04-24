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Ricardo Bacelar lança álbum 'Maracanós' em parceria com Airto Moreira

Cantora Flora Purim também realiza participação especial na produção.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Imagem de Ricardo Bacelar ao lado do percussionista, baterista e compositor Airto Moreira.
Legenda: Parceria entre Ricardo e Airto, "Maracanós" é um álbum que transita por caminhos não convencionais.
Foto: Divulgação/Maria Bacelar.

O pianista e compositor Ricardo Bacelar lançou um novo álbum em parceria com o compositor e percussionista Airto Moreira, lenda do jazz mundial. A produção "Maracanós" chegou às plataformas de streaming nesta sexta-feira (24), pelo selo Jasmin Music. 

Houve lançamento simultâneo no Brasil, Estados Unidos, Portugal, França, Alemanha, China e Japão. O álbum combina instrumentos acústicos e sintetizadores, garantindo densidade harmônica. 

Imagem de capa do álbum Maracanós, parceria entre Ricardo Bacelar e Airto Moreira.
Legenda: A pintura do artista plástico Fernando França, nascido no Acre, ilustra a capa do álbum e foi criada especialmente para o projeto.
Foto: Divulgação/Arte de Fernando França.

As gravações foram realizadas entre 2024 e 2025, contando com uma parceria com a cantora Flora Purim, eleita por críticos estadunidenses a melhor cantora de jazz dos EUA entre 1974 e 1977. Ela faz uma participação especial nos vocais da faixa "Voo da tarde".

Anteriormente, o trio já havia produzido o single "Aqui, oh!", de Toninho Horta e Fernando Brant. A gravação ganhou reinterpretação com Ricardo na voz, piano e teclados, Flora na voz e Airto na voz e percussão. 

Confira a música 'Pé no Chão'

Disco reflete época de felicidade

Fruto de liberdade e da criatividade, o álbum nasceu como reflexo de uma época de muita felicidade. Ricardo e Airto trabalhavam na captação de um longa-metragem, dirigido pelo cineasta Jom Tob Azulay, quando se sentiram inspirados para produzir "Maracanós". 

"Quis prestigiar a liberdade e a experimentação muito presentes na música de Airto e Flora, a própria história dos dois. Fiz uma fusão de música acústica com percussões, cordas, texturas eletrônicas, conferindo originalidade e um caráter bastante imersivo ao disco, que foge do modelo comercial comum na indústria da música de hoje em dia".
Ricardo Bacelar
Pianista e compositor

Foi em viagem a Fortaleza, onde fica o estúdio de Ricardo, que fizeram as composições e gravaram o álbum

"Estou muito contente com tudo o que aconteceu. O estúdio é maravilhoso, tem tudo o que a gente precisa para fazer uma gravação de primeira qualidade. Pude usar bastante a minha voz. Para mim, foi assim como uma cama na qual eu pude me deitar, criar e descansar ao mesmo tempo", revelou Airto.

Além de Airto e Flora, o álbum conta com a participação do quarteto de cordas Kalimera, do Rio de Janeiro, em duas faixas, com arranjos de Liduíno Pitombeira, membro da Academia Brasileira de Música. 

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O álbum é lançado no mesmo mês em que Airto será homenageado com o NEA Jazz Masters Fellowship, concedido pela National Endowment for the Arts. Esse é o mais alto reconhecimento oficial dedicado ao jazz nos Estados Unidos. 

A distinção é destinada apenas para artistas que tiveram um impacto excepcional na área ao longo de décadas. 

Onde escutar o álbum?

Para quem tem interesse, é possível escutar o álbum em diferentes plataformas, como Spotify, YouTube e Apple Music.

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