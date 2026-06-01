Livro do cearense Raul Damasceno terá adaptação aos cinemas com roteiro do autor

O cearense Raul Damasceno divulgou, nesta segunda-feira (1º), que seu livro "O rio que me corta por dentro" ganhará uma adaptação para os cinemas. O roteiro será escrito por ele, enquanto a direção está a cargo de Allan Deberton, que dirigiu filmes como Pacarrete e Feito Pipa.

Ao Diário do Nordeste, o escritou revelou que desde a publicação do livro pela Astral Cultural, em 2025, Allan já tinha demonstrado interesse em uma adaptação. No entanto, por uma escolha de Raul, houve um tempo para o livro circular e reverberar entre o público.

"Eu esperei o livro acontecer. Ao ter essa ótima recepção dos leitores e após a leitura do Allan, firmamos mais essa parceria, que vem desde 'O Melhor Amigo', filme dirigido pelo Allan, do qual sou um do roteiristas". Raul Damasceno Escritor

Ainda não há previsão para o início das filmagens. Conforme Raul, o projeto está em fase desenvolvimento, e ele já começou a trabalhar na adaptação do roteiro.

A produtora cearense Deberton Filmes, de Allan, está responsável pela produção. Nas redes sociais, Allan comemorou a adaptação. "O livro maravilhoso do meu amigo Raul Damasceno se tornará filme! Um sonho! Obrigada Raul!".

Obra retrata a infância no sertão

O livro aborda a infância de Cícero, um jovem que vive em Carrasco, um pequeno vilarejo no sertão do Ceará. Sua mãe, Aneci, trabalha como empregada doméstica em Fortaleza. Volta apenas uma vez por ano, em dezembro.

Cícero precisa esperar por um ano inteiro até esse reencontro. Os meses passam devagar, marcados pela saudade da mãe, enquanto vai cultivando, pouco a pouco, o desejo de partir, como a mãe.

Nesse limbo entre dezembros, Cícerto partilha diversas experiências com Luzimar, seu vizinho e amigo. Enquanto espera pela mãe ao longo dos anos, os dois crescem, descobrem-se um no outro e o protagonista vive afetos que carregam esperança para o futuro.

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Para Raul, que também trabalha como roteirista, sempre existiu um sonho de transpor o que escreveu como literatura para o audiovisual. "Para além dessa alegria que vai ser poder ampliar a história dos meus personagens, aprofundar alguns aspectos ou até mesmo elaborar melhor algo que tenha me escapado durante o processo de feitura do livro, acho que fiquei mais feliz pelos leitores, que sempre comentam sobre o desejo de verem Cícero e Luzimar numa adaptação", disse.

Sua maior ansiedade era poder contar a novidade para os leitores. Agora, vive uma nova aventura e alegria: trabalhar com Allan nesse mergulho profundo para dar corpo a essa nova obra.