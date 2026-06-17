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Alinne Rosa fará show no Festival Ceará da Diversidade, em Fortaleza, neste mês; veja programação

Festival que celebra o orgulho LGBTQIAP+ terá programação multicultural e ocorre no fim deste mês.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Ana Beatriz Caldas
Legenda: Alinne Rosa se apresenta no dia 27 de junho, na Praça Verde.
Foto: Divulgação.

A cantora baiana Alinne Rosa é uma das atrações de destaque da terceira edição do Festival Ceará da Diversidade, que será realizado neste mês em Fortaleza. Um dos principais nomes do axé, a artista se apresenta na Praça Verde do Dragão do Mar no próximo dia 27, encerrando a programação do evento.

A informação foi confirmada à coluna pela assessoria de imprensa do festival. Na mesma noite, ainda se apresentam o DJ Femo, a DJ Angel History e o cantor Getúlio Abelha, que volta à capital cearense para apresentar o repertório de seu álbum mais recente, "Autópsia+" (2026).

Neste ano, o Festival Ceará da Diversidade será realizado nos dias 26 e 27 de junho. O evento celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, comemorado oficialmente no dia 28. Além das atrações musicais, o evento terá feira criativa, feira gastronômica e um desfile de moda realizado pela Casa de Andaluzia.

As apresentações serão realizadas na Concha Acústica da UFC e na Praça Verde do Dragão do Mar. Para acessar a programação, é preciso levar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao programa Ceará Sem Fome.

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Confira a programação musical completa:

26 de junho (sexta-feira)
18h – DJ Viúva Negra
18h30 – Apresentação artística "Vogue Night", com House Of Bodega
20h – Festa BATRITA, com DJs Babita, RYANBNOG, Lucas Bmr e Tuusmyr
21h – Vanessa A Cantora, com participação de Camaleoa

27 de junho (sábado)
18h – DJ Femo
19h30 – Getúlio Abelha
21h – DJ Angel History (com participação das drags queens Alpha Killer e Supremmas)
21h30 – Alinne Rosa

Serviço
3º Festival Ceará da Diversidade
Quando: 26 e 27 de junho de 2026
Onde: Concha Acústica da Universidade Federal do Ceará (26/6) / Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (27/6)
Ingressos: Acesso mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis
Mais informações: @diversidadece e @dragaodomar 

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