Chico Chico fará show gratuito em Fortaleza em junho, na Estação das Artes

O cantor e compositor Chico Chico será uma das atrações de destaque da programação de férias da Estação das Artes. O carioca fará uma apresentação no complexo cultural no dia 27 de junho, abrindo o line-up do “Estação Férias”, com acesso gratuito mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. A informação foi confirmada em primeira mão à coluna pelo equipamento cultural.

Filho de Cássia Eller, Chico Chico tem mais de 15 anos de carreira e, nos últimos anos, construiu uma relação de proximidade com o público cearense, com apresentações em diversos palcos da Cidade.

Sua última passagem pela Capital foi em janeiro deste ano, com o show de lançamento do álbum “Let it Burn/Deixa Arder” (2025), que une blues, rock, folk e MPB em uma coletânea de músicas autorais e releituras de nomes como Zé Ramalho e Bob Dylan.

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Estação Férias

O primeiro fim de semana da programação de férias da Estação das Artes também terá shows de O Cheiro do Queijo, Má Dame e Mateus Fazeno Rock, no dia 26, e discotecagem do Coletivo MarÉHouse, no dia 27, como atração de abertura.

Nesta edição, o “Estação Férias” será realizado de 26 de junho a 2 de agosto. A programação completa será divulgada no próximo dia 17 de junho.