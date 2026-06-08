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Chico Chico fará show gratuito em Fortaleza em junho, na Estação das Artes

Filho de Cássia Eller, artista tem mais de 15 anos de carreira e traz repertório do disco mais recente, 'Let it Burn/Deixa Arder'.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
(Atualizado às 17:30)
Ana Beatriz Caldas
Legenda: Artista se apresenta na capital cearense no fim deste mês.
Foto: Zabenzi/Divulgação.

O cantor e compositor Chico Chico será uma das atrações de destaque da programação de férias da Estação das Artes. O carioca fará uma apresentação no complexo cultural no dia 27 de junho, abrindo o line-up do “Estação Férias”, com acesso gratuito mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. A informação foi confirmada em primeira mão à coluna pelo equipamento cultural.

Filho de Cássia Eller, Chico Chico tem mais de 15 anos de carreira e, nos últimos anos, construiu uma relação de proximidade com o público cearense, com apresentações em diversos palcos da Cidade. 

Sua última passagem pela Capital foi em janeiro deste ano, com o show de lançamento do álbum “Let it Burn/Deixa Arder” (2025), que une blues, rock, folk e MPB em uma coletânea de músicas autorais e releituras de nomes como  Zé Ramalho e Bob Dylan.

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Estação Férias

O primeiro fim de semana da programação de férias da Estação das Artes também terá shows de O Cheiro do Queijo, Má Dame e Mateus Fazeno Rock, no dia 26, e discotecagem do Coletivo MarÉHouse, no dia 27, como atração de abertura.

Nesta edição, o “Estação Férias” será realizado de 26 de junho a 2 de agosto. A programação completa será divulgada no próximo dia 17 de junho.

Serviço
Chico Chico na Estação das Artes
Quando: Sábado, 27 de junho
Horário: A partir das 17h
Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito mediante doação de 1kg de alimento não perecível
Mais informações: @estacaodasartes.ce

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