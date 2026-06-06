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Família de Clint Eastwood anuncia aposentadoria do premiado diretor aos 96 anos

O ator e cineasta dirigiu mais de 40 longas nas últimas cinco décadas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:05)
Verso
Clint Eastwood aparece em pé sobre um palco, usando jaqueta de couro escura e camisa clara.
Legenda: A aposentadoria de Clint Eastwood foi confirmada poucos dias depois do diretor completar 96 anos.
Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Com mais de 50 anos de carreira e 44 filmes no currículo, o diretor Clint Eastwood está oficialmente aposentado. O anúncio foi feito poucos dias depois do diretor completar 96 anos, no último domingo (96). 

O filho de Clint Eastwood, Kyle Eastwood foi o responsável por falar sobre a aposentadoria do pai, em entrevista a Franceinfo.

"Eu guardo muitas boas lembranças de ter trabalhado com ele. Agora ele está aposentado, mas tive muita sorte de poder trabalhar com ele em vários filmes. Foi uma ótima experiência para mim", disse.

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Não foi divulgado um motivo para aposentadoria do cineasta. 

Mais de 70 anos de carreira

Clint Eastwood iniciou a carreira como ator durante a década de 1950, quando foi contratado pela Universal Pictures. O primeiro papel de destaque foi na TV, no popular faroeste "Rawhide", exibido de 1959 a 1965. 

Depois disso, ele viria a se tornar um nome internacionalmente conhecido como símbolo de virilidade devido a sucessão de faroestes que protagonizou, e que viriam a se tornar clássicos. 

Entre eles estão "Por um Punhado de Dólares" (1964), "Por uns dólares a mais" (1965) e "Três Homens em Conflito" (1966), todos do diretor italiano Sergio Leone. Também estrelou o filme "Perseguidor Implacável" (1971), que acabou gerando quatro sequências. 

Também em 1971, fez a estreia como diretor e lançou o seu primeiro longa, o suspense "Perversa Paixão".   

Foram quase cinco décadas como cineastas e 44 longas dirigidos. Ao longo da carreira, foi indicado ao Oscar 11 vezes e venceu quatro vezes. 

Os dois primeiros em 1992, quando o faroeste "Os Imperdoáveis" venceu as estatuetas de Melhor Diretor e Melhor Filme. Quase dez anos depois, voltou a ganhar nestas duas categorias. 

Em 2004, ele se tornou a pessoa mais velha a vencer o Oscar de Melhor Diretor por "Menina de Ouro". Na época, Clint Eastwood tinha 74 anos. O mesmo filme venceu como Melhor Filme. 

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