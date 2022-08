Conheça 15 restaurantes com espaço para celebrar casamentos e festas em Fortaleza

A retomada dos eventos com a melhora dos números da pandemia gerou uma corrida na procura por buffets para a realização de aniversários, casamentos e outras festividades. Uma alternativa para quem não encontra data disponível são os restaurantes com espaço para eventos, que contam ainda com serviço de garçom, menu completo e decoração.

Os espaços são ideais para pequenos eventos, alguns têm capacidade máxima para até 250 pessoas. Além disso, facilitam na contratação de fornecedores, já que tudo seria fornecido pelo próprio restaurante. Confira algumas opções em Fortaleza:

Pipo Restaurante

Legenda: Restaurantes, como o Pipo, oferecem espaços disponíveis para festas Foto: Reprodução/Instagram

O Pipo conta com dois espaços disponíveis para eventos sociais e corporativos, dentre casamentos, aniversários, bodas, batizados e outras festividades. Porém, o forte da casa são os casamentos. O restaurante comporta até 250 pessoas.

O valor do aluguel do espaço varia entre R$ 3 mil e R$ 8 mil, conforme o dia da semana. Já incluindo mobília, utensílios, profissionais, música instrumental e som amplificado.

Já os menus, que incluem finger foods, entradinhas volantes, pratos principais e sobremesas, custam a partir de R$ 150 por pessoa. A casa oferece um serviço empratado e volante durante todo o evento, com um serviço de bebida open bar.

Moleskine Gastrobar

No Moleskine Gastrobar, tem opções de pacotes para almoço clássico, petiscos e jantar clássico e jantar contemporâneo. Com exceção dos petiscos, os menus incluem entrada, prato principal, sobremesa e bebidas não alcoólicas.

Os valores variam entre R$ 79 a R$ 125 por pessoa. Os pacotes estão disponíveis tanto para eventos sociais quanto corporativos e tem capacidade máxima para 90 pessoas.

L'Ô Restaurante

Outra opção é L’Ô Restaurante, que conta com três espaços disponíveis para eventos fechados. Um deles, o espaço Garden, é destinado para os de pequeno porte, de até 30 pessoas, já o Jardim comporta até 100 pessoas ao ar livre.

É possível ainda optar pela parte interior do restaurante, porém somente disponível para jantar de segunda a quinta e, no sábado, para almoço. Os cardápios custam a partir de R$ 158 para 2022 e a taxa de aluguel do espaço é a partir de R$ 700.

Café Cultive

Legenda: No Café Cultive, é possível fazer aniversários, casamentos ou eventos corporativos Foto: Divulgação

O Café Cultive também tem espaço disponível para todo tipo de evento, inclusive corporativos, com ambiente climatizado e som ambiente. É ideal para eventos menores já que a capacidade máxima é de 60 pessoas.

Há disponíveis pacotes para brunch, mesa fixa e buffet, tem ainda os pacotes de decoração que custam a partir de R$ 1.780.

O valor para os menus (entradinhas, buffet e bebidas) custa a partir de R$ 79,90 por pessoa para três horas de evento. Para até 30 convidados, não há cobrança de taxa de aluguel do espaço, mas a partir de 50 pessoas há uma taxa a partir de R$ 600 pois o café fecha para o evento.

Nupê Café

A aposta do Nupê são eventos personalizados, com um cardápio montado a partir das necessidades e preferências do cliente. A capacidade máxima é de 30 pessoas.

No cardápio, está incluído bebidas e comidas, sejam elas quentes, como café, cappuccino, ou conforme a preferência do cliente. Há ainda a opção de mesa fixa ou cardápio volante, ou as duas opções.

Outro serviço disponível é o catering, onde tudo é levado para a casa do cliente, do talher até o garçom para servir.

Sabores Orgânicos

Legenda: O Sabores Orgânicos oferece espaço ao ar livre e rodeado por natureza Foto: Divulgação

Com espaço ao ar livre e rodeado por natureza, o Sabores Orgânicos oferece ambiente para eventos de todos os tipos, casamentos, aniversários, confraternizações e corporativos. No caso de festas de casamentos, há quatro opções de cardápios disponíveis.

Yucca Café

Legenda: Além do aluguel do espaço, o Yucca oferece o menu para o evento Foto: Divulgação

O Yucca Café se divide em dois espaços, o Jardim e o Bistrô, e conta com cardápio autoral. O Jardim comporta 50 pessoas e o Bistrô 80. O cardápio é exclusivo e individual, montado pelo contratante conforme sua preferência.

A casa abre para todos os tipos de eventos, um dos mais procurados é pelo chá da tarde que é para, no mínimo, 30 pessoas, no valor de R$ 120 por cada uma. Uma opção é o pacote de chá da tarde para 15 pessoas por R$ 2 mil. Para fechar a casa, é cobrada uma taxa de R$ 950.

Cocina 378

No restaurante de culinária de inspiração ibérica e mediterrânea, é possível fazer eventos corporativos ou celebrações especiais, ideal para confraternizações ou aniversários, por exemplo.

O Cocina 378 oferece três opções de menu que inclui entrada, prato principal e sobremesa. Os valores variam entre R$ 98 e R$ 132 + taxa de serviço por pessoa. Não é cobrado valor pelo aluguel do espaço.

Casa Fontana

Legenda: Ambiente da Casa Fontana recebe eventos sociais e corporativos ao ar livre Foto: Divulgação

Outra opção é a Casa Fontana, que também conta com três opções de menu (entrada, prato principal e sobremesa) para eventos custando de R$ 99 a R$ 129 + taxa de 10% de serviço por pessoa.

Entre as opções do cardápio disponível, tem bruschetta de mozzarela Cilegine como entrada, risotto de filé mignon e parmesão como prato principal e duo de cannoli como sobremesa.

Tigela Açaí

O quintal do Tigela Açaí é outra opção para quem deseja fazer uma celebração mais intimista. O aluguel do espaço é R$ 480 de segunda a sábado e R$ 560 nos domingos. Nesse valor, o cliente tem direito às mesas e cadeiras para até 45 pessoas, mas o ambiente comporta até 80 pessoas.

O local é ideal para batizados, aniversários de criança, já que os eventos não podem ter bebida alcoólica nem música muito alta, é permitida somente voz e violão. O funcionamento é até 22h.

Turatti

Legenda: Espaço para eventos no Turatti conta com dois pacotes disponíveis Foto: Divulgação

As três unidades da Cervejaria Turatti contam com opção para eventos, tanto sociais quanto corporativos. Há dois pacotes disponíveis: o modelo Happy Hour e Jantar Harmonizado.

No primeiro, o cliente escolhe 3 entradas dentre as opções do pacote, já no modelo Jantar ficam disponíveis 1 entrada + 1 prato principal + 1 sobremesa. Ambos os modelos com 3h de chope e demais bebidas liberadas.

Os valores dos pacotes custam a partir de R$ 79,99 por pessoa. A capacidade máxima é determinada mediante loja escolhida, dia e horário. Entretanto, para aderir os pacotes é necessário um mínimo de 20 pessoas.

Cabaña del Primo Jardins

Legenda: Espaço para eventos do Cabaña Del Primo Jardins Foto: Divulgação/Marília Camelo

Outra opção é o Cabaña Del Primo que conta com três opções de pacotes: standard (R$ 115 por pessoa), medium (R$ 145 por pessoa) e premium (R$ 180 por pessoa).

O restaurante oferece disponibilidade para eventos sociais e corporativos, com o mínimo de 30 pessoa e máximo de 60.

Cabanã del Primo RioMar Fortaleza

A casa no RioMar Fortaleza também oferece os mesmos pacotes, standard (R$ 115 por pessoa), medium (R$ 145 por pessoa) e premium (R$ 180 por pessoa).

Porém, a capacidade tem o mínimo de 10 pessoas e o máximo de 55.

Geppos

Legenda: Espaço para eventos do Geppos Italiano Foto: Divulgação/Marília Camelo

Com culinária italiana, eventos no Geppos comportam o mínimo de 50 e o máximo de 80 pessoas na casa localizada na Aldeota. O espaço está disponível para todos os tipos de festividades.

São três pacotes disponíveis: standard (R$ 89 por pessoa), medium (R$ 115 por pessoa) e premium (R$ 130 por pessoa).

Geppos Praia

Localizado no Meireles e com ambiente ao ar livre e de frente para o mar, o Geppos Praia também tem três pacotes disponíveis: standard (R$ 89 por pessoa), premium (R$ 119 por pessoa) e happy hour (R$ 62 por pessoa).

O restaurante comporta para eventos sociais apenas o mínimo de 10 e o máximo de 50 pessoas.

