Mansão de Clint Eastwood na Califórnia, nos EUA, está à venda por R$ 114 milhões

A casa onde Clint Eastwood viveu entre as décadas de 1980 e 1990, localizada na cidade de Carmel, na Califórnia, está à venda por US$ 21 milhões, o equivalente a R$ 114 milhões. A propriedade foi construída em 1924, com um estilo renascentista espanhol, e chama atenção pela opulência.

O atual dono da casa e vendedor é Frederick O'Such, um investidor aposentado de pouco mais de 80 anos. Ele comprou a casa com vista para o oceano de um fundo ligado a Eastwood em 1996, pagando cerca de US$ 2,25 milhões na época.

A residência está localizada a um quarteirão do oceano e é conhecida como Las Ondas. Ao todo, conforme apontam as informações de venda, são quatro quartos, quatro banheiros e um lavabo em 412 m², inclusos em terreno de mais de 1.000 m².

Uma reforma foi realizada na propriedade em 1998, custando cerca de US$ 2,5 milhões. Na ocasião, o interior da casa foi remodelado, uma adega foi construída no porão e até a fundação foi reforçada para ser à prova de terremotos.

Carmel é uma cidade localizada a cerca de 200 km ao sul de São Francisco, bastante popular no litoral californiano. Clint Eastwood chegou a ser prefeito da cidade de 1986 a 1988.