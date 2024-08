Entenda o que aconteceu com Suga, integrante do BTS, que foi acusado durante alistamento militar

Suga, membro do BTS, foi flagrado em vídeo dirigindo uma scooter elétrica sob efeito de álcool. O momento causou revolta em fãs que pediram a expulsão do integrante da banda de K-Pop nas redes sociais, nesta terça-feira (13).

Suga realiza até junho de 2025 serviço militar alternativo. A atitude fez seguidores questionarem o comprometimento do cantor.

No X, antigo Twitter, fotos de coras de flores deixadas em frente a sede da HYBE, conglomerado sul-coreano de entretenimento, pedindo a saída de Suga viralizaram nas redes sociais.

"Renuncie voluntariamente por dirigir bêbado", escreveu um fã. "Você não tem vergonha dos fãs?", questionou outro. "Por que você só aparece nas notícias por sua vida pessoa?", perguntou um seguidor.

Entenda

Conforme a revista Rolling Stone, artista foi flagrado dirigindo o veículo elétrico embriagado em 6 de agosto, em Hannam-dong, Yongsan. No sangue do rapper, havia 0,227% de álcool, muito acima do limite de 0,08%.

Durante o incidente, ocorrido em 6 de agosto, Suga chegou a colidir com a calçada.