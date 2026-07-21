Milton Nascimento tem alta hospitalar após ser internado com pneumonia, diz filho

O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, recebeu alta médica, nesta terça-feira (21), após ficar internado por quase uma semana para tratar de uma pneumonia.

A informação foi divulgada pelo filho dele, Augusto Nascimento, pelas redes sociais.

"Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários. Obrigado pelo carinho de todos", escreveu Augusto, junto de uma foto em que ele e o pai estão de mãos dadas.

Nos comentários, fãs, artistas e instituições deixaram mensagens de apoio ao "Bituca".

Uma delas foi a escola de samba Portela, que o homenageou no Carnaval do ano passado. "Que notícia maravilhosa!!! Viva, Milton Nascimento!", disse.

Também comentaram com emojis de coração Fito Paez, Hamilton de Holanda, Duda Beat, Djonga, Amaro Freitas, Mart'nália e Pitty.

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O que aconteceu com Milton Nascimento?

Na última quinta-feira (16), a equipe de Milton informou que ele foi diagnosticado com pneumonia e precisaria ser internado.

Em nota, a assessoria do artista detalhou que essa intercorrência é considerada comum em seu atual quadro de saúde.

O artista radicado em Minas Gerais convive com a Demência por Corpos de Lewy (DCL). Milton deve receber alta nos próximos dias e seguir com tratamento domiciliar.

"Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais", dizia publicação nas redes do artista.

Diagnóstico de Demência por Corpos de Lewy

Em outubro de 2025, Milton Nascimento foi diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy (DCL). Esse é o terceiro tipo mais comum de demência, que pode causar alterações no humor e no comportamento.

Além disso, os pacientes também podem apresentar dificuldade de movimento e de pensamento.

Essa doença se assemelha ao Alzheimer, na questão mental, e ao Parkinson, na parte motora. Anteriormente, o cantor já tinha recebido o diagnóstico de Parkinson.