Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Milton Nascimento é diagnosticado com demência, diz filho

O artista convive com a Demência por Corpos de Lewy

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:40)
Verso
Milton Nascimento em documentário sobre sua biografia.
Legenda: Milton Nascimento foi homenageado, neste ano, com samba-enredo na Marquês de Sapucaí e documentário.
Foto: Divulgação

O cantor Milton Nascimento, 82, foi diagnosticado neste ano com Demência por Corpos de Lewy (DCL). Trata-se do terceiro tipo mais comum de demência, associado a depósitos anormais de uma proteína chamada alfa-sinucleína no cérebro. Essas alterações podem levar a dificuldades de movimento, pensamento, comportamento e humor.

O diagnóstico do artista foi revelado em matéria divulgada pela piauí nesta quinta-feira (2). À reportagem, o filho adotivo de Milton, Augusto Nascimento, explicou que a doença tem características parecidas com as de Alzheimer e, no que diz respeito às questões motoras, ao Parkinson — o cantor, inclusive, já havia sido diagnosticado com a doença.

Augusto buscou uma opinião médica no início do ano, pouco após a homenagem prestada pela escola de samba Portela ao pai. Segundo ele, Milton estava esquecido, com pouco apetite e, às vezes, com o olhar fixo em um único ponto. Além disso, o compositor e intérprete de "Maria, Maria" também estava repetitivo, contando as mesmas histórias.

"Quando vi que o meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo, perguntei ao médico [o clínico geral que cuida de Milton há dez anos] se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos Estados Unidos", contou o filho. A viagem da dupla aconteceu em maio.

Veja também

teaser image
Zoeira

Cruzeirense, Milton Nascimento processa o clube por uso indevido de música no anúncio de Gabigol

teaser image
Verso

Milton Nascimento celebra 82 anos e recebe mensagem de amigos nas redes sociais

Ano de homenagens

Milton Nascimento foi homenageado pela Portela no Carnaval deste ano. A escola de samba fez um samba-enredo especial para o artista no desfile da Marquês de Sapucaí que fez, nas palavras dele, "cair para trás". "O samba é de matar, Nossa Senhora", se surpreendeu o artista, que está fora dos palcos desde 2022.

2025 também foi o ano de lançamento do documentário "Milton Bituca Nascimento", dirigido por Flávia Moraes, que acompanhou a turnê de despedida do cantor.

Além disso, ele também foi indicado ao Grammy Awards na categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz, pela parceria com Esperanza Spalding. 

Assuntos Relacionados
Milton Nascimento em documentário sobre sua biografia.
Verso

Milton Nascimento é diagnosticado com demência, diz filho

O artista convive com a Demência por Corpos de Lewy

Redação
Há 48 minutos
Na imagem, bailarinas e bailarinos da companhia Edisca durante apresentação do espetáculo
Verso

Espetáculo histórico da Edisca volta ao palco 27 anos depois

“Koi-Guera” reflete sobre grave situação dos povos originários enquanto convoca público à ação por meio de 40 bailarinas e bailarinos

Diego Barbosa
02 de Outubro de 2025
Imagem da peça de teatro Oz, do Grupo Alumiar Cenas & Cirandas, para matéria sobre programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza.
Verso

Confira programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza

Evento gratuito já circulou por dez cidades cearenses

Redação
01 de Outubro de 2025
Amanda Seyfried em foto de close do rosto. Ela aparece com cabelos presos e vestido preto
Elaine Quinderé

Botox, preenchimento e autenticidade em Hollywood

A atriz Amanda Seyfried revelou ter ficado um ano sem fazer botox para interpretar Ann Lee no novo filme da diretora Mona Fastvold.

Elaine Quinderé
01 de Outubro de 2025
Imagem mostra Geraldo Paulo Duarte, fundador do sebo O Geraldo, um dos mais tradicionais do Centro de Fortaleza, em 2014. Com expressão série e vestindo blusa azul escura listrada de laranja, calça também em azul-escuro e boina branca, ele posa ao lado no porta de entrada do sebo ao lado de uma placa que diz sebo do geraldo.
Verso

Morre Geraldo Paulo, fundador do sebo O Geraldo, aos 83 anos

Estabelecimento de venda de livros usados é um dos mais tradicionais de Fortaleza

Carol Melo
01 de Outubro de 2025
Na imagem, os integrantes da banda Hanoi Hanoi, Arnaldo Brandão, Sérgio Vulcanis, Ricardo Bacelar e Marcelo da Costa
Verso

Banda Hanoi Hanoi celebra 30 anos com álbum ao vivo

Sucesso na década de 1980 e com coleção de hits, formação se reencontrou para show especial, disponível no streaming

Diego Barbosa
01 de Outubro de 2025
Zélia Duncan, Wesley Safadão, banda As Caramelas, Luh Lívia são algumas das atrações musicais de outubro em Fortaleza
Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em outubro

Apresentações de rock, forró, rap, MPB e mais gêneros musicais estão prevista para este mês na capital cearense

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
01 de Outubro de 2025
Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza
Verso

Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza

Os pais da bailarina ajudaram a reformar a sala em que ela dá aula

Gabriel Bezerra*
30 de Setembro de 2025
Na imagem, padre Júlio Lancellotti está sentado em sofá do Sistema Verdes Mares e sorri durante entrevista; ele traja o colete da Pastoral do Povo da Rua
Diego Barbosa

Padre Júlio Lancellotti mostra que amar é enxergar Deus no humano

Lembrado pelo trabalho com pessoas em situação de rua, sacerdote compartilha o que entende do amor e como vive algo tão concreto quanto revolucionário

Diego Barbosa
30 de Setembro de 2025
Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza
Verso

Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza

O comerciante iniciou venda de queijos na década de 70 e até hoje segue no comando do espaço gastronômico

Ana Beatriz Caldas
30 de Setembro de 2025
leonardo dicaprio filme coluna lançamento cinema.
Mylena Gadelha

Leonardo DiCaprio cita convite para filme de Paul Thomas Anderson: 'Aceita e depois olha o script'

Ator e demais integrantes do elenco de "Uma Batalha Após a Outra" estiveram presentes em coletiva de imprensa do filme

Mylena Gadelha
29 de Setembro de 2025
Um grupo de pessoas acompanha os professores Sandoval Matoso e Thiago Roque em visita ao Cemitério São João Batista
Verso

Visitas guiadas ao cemitério contam a história de Fortaleza

Próximas edições do projeto 'Fortaleza Necrópole' serão em outubro, com visitas noturnas ao Cemitério São João Batista e histórias de lendas urbanas

Ana Beatriz Caldas
29 de Setembro de 2025
Na imagem, os atores André Ximenes e Any Maia nos papéis de São Francisco de Assis e Santa Clara, respectivamente, para o espetáculo
Verso

Megaespetáculo ao ar livre em Canindé conta vida de São Francisco

“Francisco: O Homem Santo” conta com quase 300 pessoas no elenco e quer inspirar público a seguir os mesmos passos daquele que elegeu o amor e a justiça social como bandeiras

Diego Barbosa
28 de Setembro de 2025
Premiação inédita escolheu longa entre obras em português e espanhol
Verso

'Ainda Estou Aqui' ganha prêmio de melhor filme ibero-americano no Chile

Honraria foi concedida na primeira edição da premiação chilena

Redação
27 de Setembro de 2025
Foto posada de Fábio Denardi dentro de restaurante
Verso

Morre chef Fábio Denardi, aos 42 anos, em Fortaleza

Ele faleceu após complicações em uma cirurgia

João Lima Neto
27 de Setembro de 2025
Vencedores do Cine Ceará no palco do Cineteatro São Luiz
Verso

Confira os vencedores da 35ª edição do Cine Ceará

“Eco de Luz”, do Equador, levou o Troféu Mucuripe de Melhor Longa Ibero-americano

Lucas Monteiro
26 de Setembro de 2025
A comenda do Grupo Edson Queiroz foi entregue nesta sexta-feira (26) à médica Adriana Costa e Forti, ao empresário Oto de Sá Cavalcante, à artista Guiomar Marinho, e ao empresário e político Tasso Jereissati
Verso

Troféu Sereia de Ouro homenageia quatro personalidades em solenidade no Ideal Clube

A comenda do Grupo Edson Queiroz foi entregue nesta sexta-feira (26) à médica Adriana Costa e Forti, à artista Guiomar Marinho, ao empresário Oto de Sá Cavalcante e ao empresário e político Tasso Jereissati

Redação
26 de Setembro de 2025
Mineiro Carlos Francisco fala sobre presença em produções do Ceará
Verso

Ator Carlos Francisco celebra projetos no cinema cearense e pernambucano

Homenageado da 19ª CineBH participa de produções como “Morte e Vida Madalena” (CE) e “O Agente Secreto” (PE)

João Gabriel Tréz
26 de Setembro de 2025
Grupo de rapel viraliza após armar redes no alto das pedras de Quixadá
Verso

Grupo de rapel viraliza após armar redes no alto das pedras de Quixadá

Grupo de esportes verticais viraliza após postar vídeo se balançando em redes no alto da Ponte da Barra em Quixadá

Gabriel Bezerra e Maria Clarice Sousa*
26 de Setembro de 2025
Na imagem, os quatro homenageados do Troféu Sereia de Ouro 2025: da esquerda para a direita, estão Adriana Costa e Forti, Guiomar Marinho, Oto de Sá Cavalcante e Tasso Jereissati
Verso

Troféu Sereia de Ouro será entregue nesta sexta-feira (26) a quatro ilustres personalidades

Redação
26 de Setembro de 2025