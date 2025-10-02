Milton Nascimento é diagnosticado com demência, diz filho

O cantor Milton Nascimento, 82, foi diagnosticado neste ano com Demência por Corpos de Lewy (DCL). Trata-se do terceiro tipo mais comum de demência, associado a depósitos anormais de uma proteína chamada alfa-sinucleína no cérebro. Essas alterações podem levar a dificuldades de movimento, pensamento, comportamento e humor.

O diagnóstico do artista foi revelado em matéria divulgada pela piauí nesta quinta-feira (2). À reportagem, o filho adotivo de Milton, Augusto Nascimento, explicou que a doença tem características parecidas com as de Alzheimer e, no que diz respeito às questões motoras, ao Parkinson — o cantor, inclusive, já havia sido diagnosticado com a doença.

Augusto buscou uma opinião médica no início do ano, pouco após a homenagem prestada pela escola de samba Portela ao pai. Segundo ele, Milton estava esquecido, com pouco apetite e, às vezes, com o olhar fixo em um único ponto. Além disso, o compositor e intérprete de "Maria, Maria" também estava repetitivo, contando as mesmas histórias.

"Quando vi que o meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo, perguntei ao médico [o clínico geral que cuida de Milton há dez anos] se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos Estados Unidos", contou o filho. A viagem da dupla aconteceu em maio.

Ano de homenagens

Milton Nascimento foi homenageado pela Portela no Carnaval deste ano. A escola de samba fez um samba-enredo especial para o artista no desfile da Marquês de Sapucaí que fez, nas palavras dele, "cair para trás". "O samba é de matar, Nossa Senhora", se surpreendeu o artista, que está fora dos palcos desde 2022.

2025 também foi o ano de lançamento do documentário "Milton Bituca Nascimento", dirigido por Flávia Moraes, que acompanhou a turnê de despedida do cantor.

Além disso, ele também foi indicado ao Grammy Awards na categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz, pela parceria com Esperanza Spalding.