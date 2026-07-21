Oficina de guache e jogos para crianças são opções gratuitas para as férias na Pinacoteca

Atividades voltadas ao público infantil serão ofertadas ao longo desta semana.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 13:41
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Legenda: Atividades infantis marcam agenda da semana na Pinacoteca do Ceará.
Foto: Jorge Silvestre / Divulgação.

Na reta final das férias escolares, a Pinacoteca do Ceará oferta, além de visita às exposições, uma programação gratuita voltada às crianças com atividades lúdicas e artísticas. 

Na quinta-feira (23), das 16h30 às 18h, a contadora de histórias Lia Braga ministra uma atividade intitulada “Brincando com Iemanjá, Oxum e suas águas”. 

Além de contação de histórias, o momento terá jogos lúdicos. A atividade conta com 15 vagas, a serem preenchidas por ordem de chegada. Crianças a partir de 4 anos podem participar. 

Outro destaque da programação semanal vai para a oficina de pintura “Formas da natureza em guache”, do Ateliê Criança Cria. 

A atividade gratuita pode ser feita por crianças a partir de 3 anos acompanhadas de uma pessoa responsável, terá realização no domingo (26), com turmas de 10h30 às 11h30 e 15 às 16 horas. 

Cada turma terá 15 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada na Pinacoteca. A oficina é ministrada pela arte-educadora Letícia Costa e busca mostrar experimentação em pintura aos pequenos.

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Visita guiada pela Pinacoteca

Há, ainda, a opção de reunir a família e participar das visitas mediadas pelas exposições em cartaz na Pinacoteca com a equipe educativa do museu. 

É possível realizar a atividade, que tem classificação indicativa livre, na sexta (24) e no sábado (25), a partir das 15 horas. São 20 vagas para cada visita.

Programação diversa

O público da Pinacoteca do Ceará também pode aproveitar as atividades das faixas de programação “Pouso do Trabalhador” e “Yoga ao Pôr do Sol”, que ocorrem na quarta-feira (22).

O Pouso do Trabalhador, que consiste em oficinas rápidas no horário do almoço sempre às quartas, recebe uma formação de impressão gráfica com tintas biodegradáveis a partir de 12h30. 

Serão 15 vagas disponíveis, a serem preenchidas por ordem de chegada, e a atividade é ministrada por Iuri Tavares.

Já às 17 horas da quarta (22), o pátio do museu acolhe a já tradicional prática da Yoga ao Pôr do Sol. Nesta semana, a professora Aline Rodrigues guia aula de Acroyoga. São 20 vagas disponíveis, com preenchimento a partir de uma hora antes do início. 

Agenda da semana de 22 a 26 de julho na Pinacoteca do Ceará

Quarta, 22/7

  • 12h30 às 13h30 - Oficina “Monotipia Botânica”, com Iuri Tavares, no Pouso do Trabalhador; gratuito, com 15 vagas disponíveis por ordem de chegada
  • 17 às 18 horas - Prática de  Acroyoga, com Aline Rodrigues, na Yoga ao Pôr do Sol; gratuito, com 20 vagas disponíveis a partir de 1h antes da atividade

Quinta, 23/7

  • 16h30 às 18 horas - Oficina “Brincando com Iemanjá, Oxum e suas águas”, com Lia Braga; gratuito, com 15 vagas para crianças a partir de 4 anos por ordem de chegada

Sexta, 24/7

  • 15 às 16 horas - Visita mediada às exposições em cartaz, com arte-educadores da Pinacoteca do Ceará; gratuito, com 20 vagas disponíveis a partir de 1h antes da atividade

Sábado, 25/7

  • 15 às 16 horas - Visita mediada às exposições em cartaz, com arte-educadores da Pinacoteca do Ceará; gratuito, com 20 vagas disponíveis a partir de 1h antes da atividade

Domingo, 26/7

  • 10h30 às 11h30 e 15 às 16 horas - Oficina “Formas da natureza em guache”, com Letícia Costa, no Ateliê Criança Cria; gratuito, com 15 vagas disponíveis por ordem de chegada para crianças a partir de 3 anos acompanhadas de um responsável

VC Repórter

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