Museu da Escrita fecha em Fortaleza e muda de local; veja onde

O Museu da Escrita irá encerrar as atividades no atual endereço, que fica no bairro Dionísio Torres, na próxima terça-feira (4). A informação foi compartilhada nas redes sociais da instituição.

O comunicado, no entanto, ressalta que o museu irá reabrir “em novas e amplas instalações” em uma nova sede, no Porto das Dunas, Aquiraz, em aproximadamente 90 dias. A entidade passará a funcionar na rua das Tainhas, número 99.

No período de transição entre os endereços, a loja do museu seguirá funcionando normalmente pelo site do espaço.

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O Museu da Escrita se dedica há 14 anos a explorar e apresentar aspectos dos signos gráficos que representam a linguagem, indo da pré-história ao desenvolvimento da imprensa.

O acervo guarda máquinas de escrever, coleção de lápis, penas de escrever, exemplares de livros em diferentes idiomas, fotografias de célebres escritores do Brasil e do mundo e outros itens ligados ao universo.

A nota da instituição destaca que haverá “inclusão de novos espaços e ampliação do acervo” da entidade no novo endereço.

“Agradecemos a todos e todas, que com suas visitas e divulgações ou que de alguma forma contribuíram para que a entidade permanecesse viva e atuante”, ressalta o comunicado.